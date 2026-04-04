"سيلعب على كرسي متحرك!" - هاري كين يُطلب منه أن يكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد، بينما يقدم جوشوا كيميش وفينسنت كومباني آخر المستجدات بشأن مهاجم بايرن المصاب

بعد أن غاب كين - الذي سجل 48 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم - عن فوز بايرن 3-2 على فرايبورغ بسبب مشاكل في الكاحل، تتجه الأنظار الآن إلى مباراة الذهاب المرتقبة في البطولة الأوروبية ضد ريال مدريد. ويعمل الجهاز الطبي في ميونيخ تحت ضغط كبير لإعادة قائد منتخب إنجلترا إلى لياقته في الوقت المناسب استعداداً للمباراة الكبرى ليلة الثلاثاء.

وأعطى المدير الرياضي ماكس إيبرل لمحة عن عملية التعافي الحالية للمهاجم بعد الفوز في بريسغاو، في حديثه إلى قناة سكاي ألمانيا. "يعمل أخصائيو العلاج الطبيعي على ذلك. إنه موجود باستمرار في المركز ويتلقى العلاج. نعتقد أن الأمر سينجح"، أوضح إيبرل بأمل.