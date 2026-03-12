أسعد محبيه ثم أرعبهم ضد سيلتا فيجو: إندريك يعيد سيناريو ريال مدريد مع أولمبيك ليون.. والتخلي عنه ليس قرارًا خاطئًا

في ليلة صاخبة تحت أضواء ملعب "بالايدوس"، لم تكن العيون تُطارد الكرة فحسب؛ بل تُتابع لاعبًا خطف كل الأضواء مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، منذ بداية العام الحالي "2026".

الحديث هُنا عن "الفينومينو" أو الظاهرة البرازيلية الصغيرة إندريك؛ الذي انتقل "معارًا" من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى ليون، في الميركاتو الشتوي الماضي.

إندريك نجح في تسجيل هدف؛ ليقود ليون إلى تعادل ثمين للغاية مع مستضفه سيلتا فيجو الإسباني، ضمن منافسات "ذهاب" ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026.

وكادت ليلة النجم البرازيلي، أن تنتهي بشكلٍ سيئ للغاية؛ عندما تعرض لإصابة قوية على مستوى الصدر، بعد تدخل اثنين من لاعبي سيلتا فيجو عليه.

لكن.. إندريك نهض بعد أن أرعب محبيه، وأكمل الثواني الأخيرة من المباراة الأوروبية؛ وذلك حتى إطلاق صافرة النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إندريك في مباراة ليون وسيلتا فيجو الأوروبية..