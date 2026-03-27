"سيكون هذا الخيار الأكثر خطورة والأقل جدية": أولي هونيس يتعرض لانتقادات مجدداً بسبب نصيحته بشأن الانتقالات

"إذا استثمرنا في تشكيلة الفريق، لكننا فجأة لم نعد نرغب في تحقيق عائدات من الانتقالات، فسنكون قد استبعدنا ببساطة أحد عنصري استراتيجيتنا. ستستمر التكاليف والاستهلاكات في الارتفاع، لكنك لن تحصل على أي عائدات. لكن العائدات هي التي تمول تكاليف الفريق في الواقع. من وجهة نظري، سيكون هذا هو الطريق الأكثر خطورة والأقل جدية بالنسبة لإينتراخت فرانكفورت"، قال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا في بودكاست النادي.

وكان هونيس قد صرح مؤخرًا في فعالية نظمتها مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة: "أنا شخصيًا لست من أشد المؤيدين لبيع اللاعبين الجيدين. وأقول دائمًا في نادي بايرن ميونيخ: نحن نادٍ يشتري اللاعبين وليس نادٍ يبيعهم". ووجه كلامه إلى المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان قائلاً: "سوف يدرك أكسل هيلمان أيضاً أنه على المدى الطويل، فإن كل عملية بيع تؤدي إلى فقدان جزء من القيمة. من الرائع أن تحصل على 50 أو 60 مليون يورو، ولكن ما هي العواقب؟"



