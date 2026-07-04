أشاد الظهير البرتغالي نونو مينديش بجناح المنتخب الإسباني لامين يامال، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم، مؤكدًا استعداده الكامل لهذا التحدي الثنائي المثير.
"أحب اللعب ضده".. مينديش يرفع راية التحدي قبل مواجهة لامين يامال في كأس العالم!
مواجهة نارية بين مينديش ويامال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الإثنين المقبل نحو القمة الكروية المثيرة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا والبرتغال ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.
هذه المباراة ستشهد واحدة من أكثر المواجهات الفردية انتظارًا وشراسة على أرض الملعب، حيث يصطدم نجم برشلونة الموهوب يامال بمدافع باريس سان جيرمان المتألق مينديش، ما يضيف طبقة جديدة من المتعة والترقب لهذه المواجهة الإقصائية الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين في المونديال.
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يامال يشعل التحدي المبكر
قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة، حرص النجم الإسباني الشاب على توجيه الإشادة لمنافسه المباشر، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم، ومعترفًا في الوقت ذاته باستمتاعه الكبير باللعب ضده في المباريات الكبرى.
وقال الجناح البالغ من العمر 18 عامًا: "نونو مينديش هو واحد من أفضل الأظهرة في العالم. أحب اللعب ضده لأنها معركة حقيقية واحد ضد واحد. هذه هي المباريات التي أستمتع بها أكثر من غيرها".
رد متبادل وخطة برتغالية
من جانبه، لم يتأخر المدافع البرتغالي في الرد على هذه الإشادة، حيث بادل منافسه الشاب الاحترام قبل الموقعة. وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: "إنه لاعب يتمتع بجودة كبيرة. سنكون في مواجهة بعضنا البعض وسيكون نزالا جيدا. أحب اللعب ضده - إنه شاب، ويتمتع بجودة عالية ويمكنه إحداث الفارق. إنه دائما نزال جيد".
وعن كيفية إيقاف خطورته، أضاف: "من الصعب التحدث كما لو كنت الخصم؛ أنا أتحدث عن نفسي. ستكون مباراة صعبة للغاية ضد فريق مخادع يعرف كيف يلعب كرة القدم ويحتفظ بالاستحواذ؛ اللعب الجماعي سيكون أكثر أهمية بكثير. إذا تمكنا من إيقاف وصول الكرة إلى لامين، فستكون تلك بداية جيدة للغاية".
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صراع ربع النهائي المرتقب
مع وجود بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال على المحك، يتوقع أن يكون هذا الصراع الفردي المثير أحد العوامل الحاسمة في سير اللقاء. وسيتعين على الأجهزة الفنية إيجاد الحلول التكتيكية المناسبة لدعم لاعبيها في هذه الجبهة المشتعلة، حيث يترقب الجميع لمن ستكون الغلبة في النهاية للعبور إلى الدور القادم.
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