«سيكون رئيسي دائمًا» .. نجم بلجيكا يرشح كومباني لخلافة إنفانتينو في رئاسة فيفا!

وتأتي هذه التوصية وسط انتقادات أوسع لرئيس فيفا الحالي جياني إنفانتينو، الذي صعد عبر المناصب الإدارية في يويفا بدلاً من ممارسة كرة القدم باحترافية. ويعتقد ألدرفيريلد أن الإداريين كثيراً ما يفتقرون إلى البصيرة اللازمة لحماية ثقافة كرة القدم.

وأضاف: "من المهم جداً أن يكون رئيس فيفا شخصاً مارس اللعبة ويعرفها. لقد كنا جميعاً مشجعين، ثم أصبحنا لاعبي كرة قدم. نحن نعرف الجانبين. عندما كنت طفلاً، كنت أذهب إلى كل مباريات الذهاب في الحافلة. نحن لسنا مجرد أشخاص جنوا أموالاً طائلة من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. نحن مشجعو كرة قدم أيضاً. لقد لعبنا اللعبة. نحن نعرف كيف هي. نعرف ماذا يعني أن تكون لاعباً ومشجعاً. الشيء المهم جداً هو أن يكون الشخص الذي يتحدث رجلاً من رجال كرة القدم، لأنه انظر إلى كأس العالم. عرض مدته 20 دقيقة في الشوط الأول؟ هنا تحتاج إلى شخص يعرف كرة القدم ليقول لا".

وختم: "أجمل ما في هذه الرياضة هو تقاليدها. الأشياء الجديدة لها مكانها أيضاً، لكننا بحاجة إلى حماية التقاليد كذلك، ولهذا السبب تحتاج إلى لاعبي كرة قدم، إلى أناس من عالم كرة القدم عاشوا أجواء اللعبة، لإبقاء رجال الأعمال تحت السيطرة".