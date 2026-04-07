سيكون رحيله ضربة قاسية لبايرن ميونيخ: ستيفن جيرارد يوصي ليفربول بالتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

وأكد جيرارد في برنامج talkSPORT قائلاً: "إذا كنت تريد الحصول على بديل مباشر لصلاح، فخياراتك محدودة للغاية"، مضيفاً: "أوليس سيكون أحد هؤلاء البدائل، على ما أعتقد". لكن القائد السابق للريدز يدرك أن المهاجم لن يكون من السهل إقناعه بالرحيل عن بايرن: "لا أعتقد أنه سيكون متاحًا"، قال جيرارد.

أوليس لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد مع ميونيخ حتى عام 2029. لذا، من غير المرجح أن يسمح بايرن ميونيخ برحيل أحد أهم لاعبيه في الصيف. "هذه الشائعات تثير ابتسامة الجميع في النادي"، هذا ما قاله كارل-هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف في بايرن ميونيخ، مؤخرًا لصحيفة As حول التكهنات المتعلقة بانتقال أوليسي، الذي يرتبط اسمه، إلى جانب ليفربول، أيضًا بريال مدريد وبرشلونة. "لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات - ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك. الناس يأتون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله"، هكذا وضع رومينيغه حداً لرحيل أوليسي.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن ليفربول مستعد لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليون يورو لجذب أوليسي إلى أنفيلد رود. لكن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أكد مؤخراً في صحيفة "سبورت بيلد" أن النادي "لا يفكر مطلقاً" في احتمال انتقال أوليسي.