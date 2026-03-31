تلقى مهاجم نادي برشلونة نصيحة من زميله السابق دوغلاس كوستا بالانضمام إلى يوفنتوس تورينو، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإيطاليا، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.
"سيكون خيارًا مثاليًا": زميل سابق في بايرن ميونيخ ينصح روبرت ليفاندوفسكي بانتقال مفاجئ
"روبرت يسجل الأهداف بكل الطرق الممكنة. سيكون إضافة قيّمة ليوفنتوس، وأنا أنصحه بارتداء القميص الأسود والأبيض. إنه يسجل الأهداف من كل مكان وسيستمر في ذلك لسنوات عديدة. سيكون خيارًا مثاليًا للبيانكونيري. لكنهم يمتلكون بالفعل مهاجمًا رائعًا"، قال كوستا في حديثه مع صحيفة "توتوسبورت".
لعب البرازيلي وليفاندوفسكي معاً لمدة ثلاثة مواسم في صفوف بايرن ميونيخ بين عامي 2015 و2017، ثم مرة أخرى بين عامي 2020 و2021، ولذلك يعرفان بعضهما جيداً. بعد فترة لعبه في ميونيخ، انتقل كوستا إلى يوفنتوس - وهو ينصح المهاجم البولندي الآن باتخاذ هذه الخطوة أيضاً.
في موسم 2017/18، انتقل كوستا على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ إلى "السيدة العجوز"، ثم انتقل بشكل نهائي بعد عام واحد. خاض 103 مباراة مع الفريق التوريني في جميع المسابقات (10 أهداف، 22 تمريرة حاسمة) وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.
لقاء بين يوفنتوس وليفاندوفسكي؟
تستمر صلاحية عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى نهاية يونيو 2026. ولم يتخذ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بعد قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله بعد ذلك، لكن يُقال إن يوفنتوس على الأقل مهتم بالتعاقد معه.
وفي هذا الصدد، يُقال إن لقاءً قد تم بالفعل بين مسؤولي "السيدة العجوز" وليفاندوفسكي على هامش مباراة تصفيات كأس العالم بين بولندا وألبانيا (2-1).
ليفاندوفسكي، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في عام 2022، لم يعد الخيار الأول بلا منازع في مركز الهجوم للفريق الكتالوني منذ هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال عنصراً مهماً في الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك. في الموسم الحالي 2025/26، سجل حتى الآن 16 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.
يوفنتوس يبحث عن بديل لفلاهوفيتش
في غضون ذلك، يبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد ليحل محل دوسان فلاهوفيتش الذي يرغب في الرحيل. ينتهي عقد اللاعب الصربي، الذي يغيب عن الملاعب منذ منتصف ديسمبر بسبب إصابة في العضلة المقربة، في الصيف في تورينو، مما يعني أنه قد يغادر النادي دون مقابل.
ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن حدوث تحول في الموقف. يُقال إن فلاهوفيتش يجري محادثات مع يوفنتوس على الأقل للتفاوض حول خيارات تمديد العقد.
روبرت ليفاندوفسكي: إحصائيات أدائه في موسم 2025/2026
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
دقائق اللعب
37
16
3
1,950