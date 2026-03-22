"سيكون إضافة رائعة" - أسطورة تشيلسي يحث "البلوز" على التعاقد مع نجم توتنهام
كول يحدد حلاً دفاعياً
يرى كول أن فان دي فين هو الرجل المناسب لحل مشاكل تشيلسي الدفاعية. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نقطة مضيئة نادرة في فترة كئيبة بشكل عام بالنسبة لتوتنهام، الذي يجد نفسه متورطًا في معركة الهبوط.
مع تزايد التكهنات بأن المدافع يبحث عن مخرج من شمال لندن، يعتقد كول أن البلوز يجب أن يتحرك بسرعة.
أسطورة تشيلسي مقتنع بأن القدرات البدنية لفان دي فين تجعله الخيار المثالي للنظام التكتيكي المطبق حالياً في ستامفورد بريدج.
وفي حديثه عن هذه الصفقة المحتملة، كان كول واضحاً بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه اللاعب الهولندي على تشكيلة روزينور، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى إعادة بناء صلابة دفاعه استعداداً للموسم المقبل.
تناسب تمامًا مجموعة "هاي لاين" من روزينيور
تحت قيادة روزينيور، حاول تشيلسي تطبيق استراتيجية دفاعية هجومية، لكن النتائج الأخيرة تشير إلى أن التشكيلة الحالية تعاني من صعوبة في التكيف. فقد تعرض «البلوز» لأربع هزائم متتالية في جميع المسابقات، واستقبلت شباكه 12 هدفًا خلال تلك الفترة. ويعتقد كول أن وتيرة تعافي فان دي فين هي بالضبط ما يحتاجه المدرب لجعل نظامه يعمل بفعالية.
قال كول عند مناقشة الأهداف المحتملة، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "ميكي فان دي فين من توتنهام. أعتقد أنه يبدو راغبًا في الرحيل، وأعتقد أنه سيكون إضافة رائعة لتشيلسي. إنهم يريدون اللعب بخط دفاعي متقدم، وتحتاج إلى مدافع سريع، وكما تعلم، مدافع جيد في المواجهات الفردية. إنه رائع".
المباريات الصعبة في ستامفورد بريدج
يأتي هذا التأييد في وقت يتزايد فيه الضغط على روزينيور. ورغم أن المدرب البالغ من العمر 41 عامًا قد استهل مسيرته على مقاعد البدلاء في تشيلسي ببداية مثمرة، إلا أن الأمور بدأت تخرج عن مسارها في الأسابيع الأخيرة. وشكلت الهزيمة القاسية بنتيجة 3-0 أمام إيفرتون يوم السبت نقطة انحدار، مما أدى إلى إحباط آمال الفريق بشدة في ضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
مع بدء تراجع أداء الدفاع وتزايد سهولة استغلال الخصوم للمساحات خلف خط الدفاع، أصبحت الحاجة إلى تعزيزات عالية الجودة أمراً ملحاً. ومن شأن فان دي فين، الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليون جنيه إسترليني، أن يوفر السرعة والمهارة الفنية التي بدا أن فريق روزينيور يفتقر إليها خلال انهياره في ملعب هيل ديكنسون.
- AFP
المنافسة من جميع أنحاء أوروبا
قد يكون الطريق مفتوحًا أمام تشيلسي للتعاقد مع المدافع بعد أن تراجعت، حسبما ورد، رغبة أحد أبرز المهتمين بخدماته. وكان برشلونة قد ارتبط اسمه بقوة بصفقة منخفضة التكلفة لضم فان دي فين في إطار بحثه عن قلب دفاع أيسر. غير أن تقارير إسبانية تشير إلى أن العملاق الكتالوني قد حول اهتمامه إلى جهة أخرى، وتحديدًا نحو لوكا فوسكوفيتش، زميل فان دي فين في توتنهام.
مع احتمال خروج برشلونة من السباق، فتحت الأبواب أمام تشيلسي لاختبار عزيمة توتنهام. إن إقناع منافس مباشر ببيع أحد أصوله الثمينة ليس بالأمر السهل أبدًا، ولكن مع مواجهة توتنهام لاحتمال موسم آخر من المعاناة، فإن إغراء البقاء في لندن واللعب لفريق ذي طموحات أوروبية قد يكون مغريًا للاعب وولفسبورغ السابق.
