سيكون الأفضل في العالم لكن خيتافي أهم.. فليك يعلق على مستوى يامال!

قدّم هانزي فليك إشادة كبيرة بلامين يامال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، متوقعًا أن يصبح الجناح البالغ من العمر 19 عامًا في نهاية المطاف أفضل لاعب كرة قدم في العالم. وقد عاد المهاجم الشاب إلى برشلونة عقب فترة دولية مميزة أخرى مع إسبانيا.

وشدّد فليك على أن إدارة تطوّر يامال تبقى أولوية بالنسبة للنادي.

وذكّر فليك الصحفيين قائلًا: «لامين يبلغ من العمر 19 عامًا، يجب ألا ننسى ذلك. بالنسبة لي، الدقائق التي لعبها كانت جيدة. لنأمل أن يحافظ على هذا المستوى».