سيكلفه ذلك حوالي 275 ألف يورو! إرميدين ديميروفيتش يفي بوعد كبير مع نادي شتوتغارت

وبالتالي، كانت الفرحة كبيرة لدى ديميروفيتش وزملائه فور تحقيق الفوز على إيطاليا، حيث أعلن المهاجم بحماس على قناة "سكاي": "سأدعوكم جميعًا، بكل حب"، فالمبدأ هو "الرجل وكلمته". "سيكون ذلك مكلفًا على الأرجح. لكن بعد إنجاز كهذا، سأفعل ذلك بكل حب. لذا، يا شتوتغارت: سأدعوكم جميعًا!"

سيتمكن ديميروفيتش من تحمل التكلفة، على الرغم من أن إعلانه قد يكلفه حوالي 275 ألف يورو، إذا قسمنا سعر المشروب الواحد البالغ حوالي خمسة يورو على حوالي 55 ألف مشجع في ملعب MHP-Arena.

ولكن حتى يحين ذلك الوقت، يريد ديميروفيتش أن يستوعب ما حققه أولاً، لأن "نحن لا نعرف بعد ما الذي حققناه لبلدنا. هذا أمر غير واقعي. لا أجد الكلمات ولا أجد الصوت. هذا أمر لا يُصدق."