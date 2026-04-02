تأهل إرميدين ديميروفيتش مع منتخب البوسنة بشكل مثير إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على إيطاليا بركلات الترجيح — وهو الآن يفي بوعد قطعه على نفسه لمشجعي نادي شتوتغارت.
سيكلفه ذلك حوالي 275 ألف يورو! إرميدين ديميروفيتش يفي بوعد كبير مع نادي شتوتغارت
"إذا نجحنا في ذلك، سأدعو جميع سكان شتوتغارت"، كان مهاجم فريق VfB قد أعلن بثقة في حديثه مع قناة Sky قبل انطلاق مباريات التصفيات. "عندها سأدفع ثمن المشروبات للجماهير."
لكن حصول مشجعي شتوتغارت على مشروبات مجانية كان ثمرة جهد شاق. ففي كل من نصف النهائي ضد ويلز والنهائي ضد إيطاليا، كان البوسنيون متأخرين في النتيجة في البداية، ولم يتمكنوا من التعادل 1-1 إلا في الدقائق الأخيرة بفضل إدين دزيكو وهاريس تاباكوفيتش، قبل أن يفوزوا في كلتا المباراتين بركلات الترجيح.
"سأدعوكم جميعًا!" ديميروفيتش يعلن خبرًا مهمًا
وبالتالي، كانت الفرحة كبيرة لدى ديميروفيتش وزملائه فور تحقيق الفوز على إيطاليا، حيث أعلن المهاجم بحماس على قناة "سكاي": "سأدعوكم جميعًا، بكل حب"، فالمبدأ هو "الرجل وكلمته". "سيكون ذلك مكلفًا على الأرجح. لكن بعد إنجاز كهذا، سأفعل ذلك بكل حب. لذا، يا شتوتغارت: سأدعوكم جميعًا!"
سيتمكن ديميروفيتش من تحمل التكلفة، على الرغم من أن إعلانه قد يكلفه حوالي 275 ألف يورو، إذا قسمنا سعر المشروب الواحد البالغ حوالي خمسة يورو على حوالي 55 ألف مشجع في ملعب MHP-Arena.
ولكن حتى يحين ذلك الوقت، يريد ديميروفيتش أن يستوعب ما حققه أولاً، لأن "نحن لا نعرف بعد ما الذي حققناه لبلدنا. هذا أمر غير واقعي. لا أجد الكلمات ولا أجد الصوت. هذا أمر لا يُصدق."
إرميدين ديميروفيتش في نادي شتوتغارت: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الألماني
18
9
2
الدوري الأوروبي
8
1
-
كأس ألمانيا
2
2
1
كأس السوبر
1
-
-