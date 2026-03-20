"أنا شخصياً لست من مؤيدي بيع اللاعبين الجيدين. وأقول دائماً في نادي بايرن ميونيخ: نحن نادٍ يشتري اللاعبين وليس نادٍ يبيعهم"، أوضح هونيس خلال فعالية نظمتها مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة. ووجه هونيس كلامه إلى المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان قائلاً: "سوف يدرك أكسل هيلمان أيضاً أنه على المدى الطويل، فإن كل عملية بيع تؤدي إلى فقدان جزء من القيمة الجوهرية للنادي. من الرائع أن تحصل على 50 أو 60 مليون يورو، ولكن ما هي العواقب؟"
ترجمه
"سيفهم ذلك يوماً ما": أولي هونيس يقدم نصيحة بشأن الانتقالات إلى أحد منافسيه في الدوري الألماني
لم يقم أي نادٍ آخر في الدوري الألماني خلال السنوات الماضية ببيع هذا العدد الكبير من اللاعبين إلى الخارج بمبالغ طائلة مثلما فعل نادي أينتراخت. ففي عام 2023، انتقل راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو، وفي يناير 2025 انتقل عمر مارموش إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، ثم انتقل هوغو إكيتيكي في الصيف إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو.
لكن من الناحية الرياضية، لا يزال أينتراخت يتخلف عن توقعاته. في الدوري الألماني، يحتل فرانكفورت حالياً المركز السابع فقط، وقد خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.
أولي هونيس يتحدث عن هاري كين: "لو كان الأمر اليوم، لشريته مقابل 150 مليون"
في المقابل، لم يحصل نادي بايرن ميونيخ بقيادة هونيس قط على أكثر من 45 مليون يورو مقابل لاعب واحد. وقد انتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة (2022)، ولوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان (2023)، وماتيس دي ليخت إلى مانشستر يونايتد (2024) مقابل هذا المبلغ.
في المقابل، يحمل نادي بايرن ميونيخ الرقم القياسي لأغلى لاعب جديد في الدوري الألماني: في عام 2023، دفع النادي حوالي 100 مليون يورو مقابل هاري كين. "اليوم سأشتريه مقابل 150 مليون"، صرح هونيس. "لأنه حلم لبايرن ميونيخ. رمز عالمي. شخصية جيدة، قدوة لشبابنا، لاعبينا البالغين 18 عامًا. إنه يحتضنهم. ويخبرهم كيف يجب أن يسددوا الكرة."
أولي هونيس عن ريال مدريد: "إنهم لا يلعبون كرة القدم بشكل جيد"
ونظراً لتقدم الفريق بفارق تسع نقاط على بوروسيا دورتموند، فإن هونيس واثق تماماً من الدفاع عن لقب الدوري. ويقول إن مباراة نصف النهائي في كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن ستكون «صعبة»، تماماً مثل مباراة ربع النهائي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
وقال هونيس: "إنهم لا يلعبون كرة قدم جيدة للغاية، لكنهم يتمتعون بخبرة فائقة، وهم في أفضل حالة بدنية". "من الغرور الشديد أن نفترض أننا سننجح في تجاوز هذه المرحلة. لكننا لم نحظَ منذ فترة طويلة بفرص كبيرة من حيث المستوى الفني كما هو الحال هذا العام".
اللاعبون الذين غادروا نادي أينتراخت فرانكفورت بأرقام قياسية
اللاعب قيمة الانتقال السنة النادي الجديد راندال كولو مواني 95 مليون يورو 2023 باريس سان جيرمان هوغو إكيتيكي 95 مليون يورو 2025 ليفربول عمر مارموش 75 مليون يورو 2025 مانشستر سيتي لوكا يوفيتش 63 مليون يورو 2019 ريال مدريد سيباستيان هالر 50 مليون يورو 2019 وست هام يونايتد