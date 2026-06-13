سيغيب ضد المغرب .. أنشيلوتي يوضح سبب عدم استدعاء بديل لنيمار في تشكيل البرازيل بكأس العالم

ستبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب بدون نيمار، بعد أن أكد كارلو أنشيلوتي أن المهاجم لم يستعد بعد للعودة.

ويغيب نجم سانتوس عن الملاعب منذ بداية معسكر "السيليساو" التحضيري للبطولة بسبب إصابة في ربلة الساق. وكان المشجعون يأملون في أن يتعافى نيمار في الوقت المناسب للمباراة الافتتاحية، لكن أنشيلوتي وضع حداً لكل التكهنات خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.

تواجه البرازيل الآن أحد أصعب الاختبارات في مجموعتها دون وجود أفضل هداف في تاريخها. تم تشخيص الإصابة على أنها إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق، مما ترك نيمار يخضع لبرنامج تعافي فردي بينما يستعد بقية الفريق لمباراتهم الأولى في البطولة.