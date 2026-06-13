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سيغيب ضد المغرب .. أنشيلوتي يوضح سبب عدم استدعاء بديل لنيمار في تشكيل البرازيل بكأس العالم
البرازيل تتلقى ضربة قوية بفقدان نيمار قبل مواجهة المغرب
ستبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب بدون نيمار، بعد أن أكد كارلو أنشيلوتي أن المهاجم لم يستعد بعد للعودة.
ويغيب نجم سانتوس عن الملاعب منذ بداية معسكر "السيليساو" التحضيري للبطولة بسبب إصابة في ربلة الساق. وكان المشجعون يأملون في أن يتعافى نيمار في الوقت المناسب للمباراة الافتتاحية، لكن أنشيلوتي وضع حداً لكل التكهنات خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.
تواجه البرازيل الآن أحد أصعب الاختبارات في مجموعتها دون وجود أفضل هداف في تاريخها. تم تشخيص الإصابة على أنها إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق، مما ترك نيمار يخضع لبرنامج تعافي فردي بينما يستعد بقية الفريق لمباراتهم الأولى في البطولة.
- Daily Star
أنشيلوتي يشرح وضع نيمار
وفي حديثه قبل مباراة المغرب، قدم أنشيلوتي آخر المستجدات بشأن تعافي نيمار. كما أوضح المدرب الإيطالي سبب قراره بعدم استبدال المهاجم المصاب في تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم، على الرغم من توفر خيار استدعاء بديل لائق بدنيًا.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "نيمار يعمل بجد للغاية للتعافي بأسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن يتمكن من العودة إلى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل، عندما استدعينا نيمار، لم نفعل ذلك فقط بسبب مهاراته الفنية، التي لا يمكن إنكارها، بل أيضًا بسبب خبرته، والمثال الذي يمكن أن يمثله للاعبين الأصغر سنًا في الفريق".
تتزايد المخاوف بشأن اللياقة البدنية
على الرغم من أن البرازيل لا تزال متفائلة بشأن تعافي نيمار، إلا أن موقع «UOL» أفاد بوجود مخاوف من أنه قد يغيب عن أكثر من مجرد المباراة ضد المغرب.
وأشار التقييم الطبي الأولي إلى أن فترة التعافي ستستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مما قد يجعله مرشحاً للمشاركة في المباراة الثانية للبرازيل ضمن دور المجموعات ضد هايتي في 20 يونيو. ومع ذلك، أصبحت اللياقة البدنية اللازمة للمباريات مشكلة رئيسية خلال فترة إعادة تأهيله.
لم يلعب نيمار أي مباراة رسمية منذ 17 مايو، ويحذر الجهاز الفني للبرازيل من التعجيل بعودته نظراً لتاريخه الحافل بالإصابات المتكررة. ونتيجة لذلك، لا يزال دوره في مرحلة المجموعات غير مؤكد.
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البرازيل توازن بين الحذر على المدى القصير والمكاسب على المدى الطويل
يتعين على البرازيل الآن خوض المرحلة الافتتاحية من البطولة بدون أحد أكثر لاعبيها خبرة. وتمثل المغرب تحديًا مباشرًا، في حين يواصل الطاقم الطبي مراقبة تطور حالة نيمار عن كثب.
ويبدو أن الأولوية هي ضمان أن يكون المهاجم جاهزاً تماماً للمراحل الأخيرة من البطولة بدلاً من المخاطرة بعودته قبل الأوان. وما إذا كان نيمار سيكون متاحاً لمباراة هايتي أم أنه سيعود في وقت لاحق من البطولة يبقى أحد أكبر الأسئلة التي تواجه البرازيل مع انطلاق مشوارها في كأس العالم.