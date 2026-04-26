Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm و علي رفعت

سيغيب أمام باريس سان جيرمان.. بايرن ميونخ يعلن إصابة لاعبه!

ماينتس ضد بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
رافائيل جوريرو

سيضطر فينسنت كومباني (40 عامًا)، مدرب بايرن ميونخ، حاليًا إلى الاستغناء عن رافائيل جيريرو (32 عامًا) بسبب الإصابة.

أعلن صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب هذا الخبر قبل يومين من مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

  • أكد نادي بايرن ميونخ يوم الأحد أن جيريرو تعرض لتمزق طفيف في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة الدوري الألماني التي فاز فيها الفريق 4-3 على فريق ماينتس يوم السبت.

    ولم يحدد النادي المدة التي سيغيب فيها المدافع البرتغالي عن الملاعب، لكنه سيغيب بالتأكيد عن مباراة الذهاب يوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان.

    سيغادر رافائيل جيريرو نادي بايرن ميونخ في نهاية الموسم

    ونظرًا لأن جيريرو ليس لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأولى، فإن غيابه لا يمثل خسارة كبيرة لبايرن. ومع ذلك، إذا تعافى بسرعة، فقد يظل لاعبًا مهمًا ضمن خطة التناوب في المرحلة الأخيرة من الموسم.

    وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في التشكيلة الأساسية للنادي في آخر أربع مباريات بالدوري الألماني، وكان من المرجح أن يظل ضمن التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

    لكن في دوري أبطال أوروبا، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في أي من مباراتي ربع النهائي ضد ريال مدريد.

    وأكد النادي في أواخر مارس أن عقده، الذي ينتهي هذا الصيف، لن يتم تجديده، لذا سيغادر النادي بصفقة انتقال مجانية. ومن غير الواضح أين سيلعب اللاعب البرتغالي الدولي الذي خاض 65 مباراة دولية، مع ذكر يوفنتوس وبنفيكا كوجهتين محتملتين.

    على الرغم من أنه غالبًا ما كان يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، إلا أنه تمكن من خوض 27 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

  • رافائيل جيريرو: إحصائياته مع نادي بايرن ميونخ

    الموسم

    المباريات

    الأهداف

    تمريرات حاسمة

    2023/24

    28

    3

    2

    2024/25

    38

    5

    3

    2025/26

    27

    6

    3


