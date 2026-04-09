سيصبح على الفور أحد اللاعبين الأعلى أجراً: يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقال رائعة بدون رسوم انتقال

اهتمام فريق "الأسود والأصفر" بخدمات سينيسي ليس بالأمر الجديد. ففي منتصف مارس الماضي، أفادت كل من "سكاي" و"بيلد" بشكل متطابق أن دورتموند "يراقب عن كثب" المدافع. وكان سينيسي قد أبلغ نادي بورنموث آنذاك بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف، وبأنه يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.

إلى جانب بوروسيا دورتموند، يُقال إن توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، وخاصة يوفنتوس، مهتمون به أيضًا. ويُقال إن البيانكونيري قد قدموا بالفعل عرضًا إلى سينيزي. وبناءً على ذلك، فإن الأرجنتيني قد تلقى عرضًا بعقد مدته أربع سنوات بقيمة ثلاثة ملايين يورو سنويًا.

يحتاج بوروسيا دورتموند إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. سيغيب القائد إمري كان لفترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس سولي النادي، ولا يزال مصير نيكو شلوتربيك غير واضح.