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علي سمير

سيزار بالاسيوس ينفجر ضد وست هام.. الوحش المدريدي الذي جلبه أربيلوا ينصف "لا فابريكا" أمام "ضجة فيرمين لوبيز"!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
C. Palacios
وست هام ضد فولهام
وست هام
فولهام
كأس رابطة المحترفين
فيرمين لوبيز

رجل المباراة بلا منازع

صناعة فاخرة من "لا فابريكا" .. حقيقة أثبتها سيزار بالاسيوس لاعب فولهام الحالي، والذي نشأ وتدرج في المراحل السنية مع ريال مدريد، والموعد كان كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب".

فولهام حل ضيفًا على وست هام في المرحلة الثالثة من البطولة، ونجح في الفوز بصورة دراماتيكية على نظيره اللندني بنتيجة 3/2، في مباراة شهدت العديد من التقلبات والأحداث المثيرة.

الهدف الأول جاء عن طريق رودريجو مونيز لاعب فولهام، قبل أن يعادل موراتو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة عشر من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 37 أعاد بالاسيوس فولهام إلى المقدمة، ولكن "بابلو" سجل التعادل لوست هام، وبعدها أطلق أوسكار بوب رصاصة الرحمة على الخصم بهدف ثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بـ78 نقطة.

وبعيدًا عن هذا الانتصار الذي جعل المدرب ألفارو أربيلوا يتنفس الصعداء بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي، دعونا نتحدث عن رجل المباراة المدريدي "سيزار بالاسيوس".


  • Álvaro ArbeloaGetty

    أربيلوا لم يجلبه "كمالة عدد"

    فور رحيله عن ريال مدريد وقدوم جوزيه مورينيو بدلًا منه، اتجه أربيلوا إلى فولهام نحو تجربة جديدة مختلفة في الدوري الإنجليزي، مقررًا التسوق من ناديه السابق بضم جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس ومانويل أنخيل.

    بالاسيوس كلف فولهام مبلغ 10 ملايين يورو، وحتى مباراة ليلة الثلاثاء في كأس كارابو، لم يكن اللاعب الشاب قد نجح في تقديم أوراق اعتماده كلاعب للفريق الإنجليزي بالصورة المطلوبة.

    اللاعب الإسباني الشاب شارك في 3 مباريات كأساسي بالدوري الإنجليزي، وتم استبداله في جميعها، حيث خسر الفريق أمام تشيلسي وسندرلاند وكريستال بالاس، قبل الجلوس كبديل غير مستخدم أمام ليفربول.

    وفي مواجهة وست هام، حان الوقت لاختبار الجناح الشاب مرة أخرى، وهنا كانت الصورة مختلفة ومغايرة تمامًا عن جميع المشاركات التي ظهر فيها صاحب الـ21 سنة.

    نجم ريال مدريد السابق أثبت أنه يستحق الفرصة التي حرص عليها بعيدًا عن بلاده، بعدما كان رجل المباراة الأول بلا منازع، بفضل ما قدمه من إسهامات واضحة ساعدت فولهام على الفوز.

    تحرك بالاسيوس في لقطة الهدف الذي سجله، وطريقة إنهاء اللقطة بـ"برود شديد"، تؤكد أن اللاعب يمتلك الموهبة اللازمة للنجاح والوصول لمستوى أعلى من مجرد "لاعب شاب مُهمش" في سانتياجو برنابيو.

    والأمر لم يتوقف فقط على هذه اللقطة، بل كان بالاسيوس هو صاحب العرضية التي سجل من خلالها فولهام الهدف الأول الذي وضعه في المقدمة، ليكون بمثابة الكابوس للهامرز على الجانب الأيسر.

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  • West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    هل نشعر بالمفاجأة؟

    اللاعب الشاب نشأ في نومانسيا قبل الانتقال لريال مدريد في 2020، عمره وقتها كان 15 سنة، بعدها لعب لـ6 سنوات في أكاديمية الميرينجي وتدرج بصفوفه وأظهر نجاحه وقدراته الإبداعية للجميع.

    موسم 2025/2026 على وجه التحديد كان اللحظة التي تعرفنا فيها على موهبة بالاسيوس بشكل أكبر، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 5 في 44 مناسبة بكل المسابقات "مع كاستيا والفريق الأول لريال".

    أربيلوا كان يعرفه جيدًا ومنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، ومن غير المنطقي عدم تمكنه من فرض نفسه بتلك الفترة، بسبب البيئة السامة التي عانى منها ريال مدريد الموسم الماضي، بالإضافة إلى وجود هذا الكم الهائل من النجوم.

    بالاسيوس يمكنه تغطية أكثر من مركز في خط الهجوم، ولكن لسوء حظه أن ريال مدريد يتمتع بعدد كبير من الأسماء على رأسها أردا جولر وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو وإندريك، مع وجود خطة في الصيف بضم يان ديوماندي وكارلوس إسبي، لذلك كان من الصعب حصوله على الفرصة رغم القدرات المميزة التي يتمتع بها اللاعب.

    ما فعله بالاسيوس ضد وست هام ليس مفاجئًا، لأنه يعيش في مرحلة "الانفجار" بمسيرته، ومن سوء حظه أن أن هذا الأمر حدث في أسوأ موسم لريال مدريد، وفي مرحلة انتقالية مع مدرب مثل مورينيو يفضل النجوم الجاهزة، وليس الأكثر صبرًا على المواهب، خاصة وأن الجماهير لن تتحمل فكرة تحمل أخطاء اللاعبين والخروج بموسم صفري جديد.

    لذلك الهروب كان الطريق المثالي لبالاسيوس، الذي يبدو أنه قدم أوراق اعتماده رسميًا كلاعب لفولهام، وسط توقعات بموهبة ضخمة لا ينقصها سوى دقائق اللعب من أجل الانفجار.

    أرقام بالاسيوس الليلة تتحدث عنه، بل دفعت البعض ليقول إنه أفضل من فيرمين لوبيز نجم برشلونة الشاب، ولكن خريج أكاديمية "لا فابريكا" لا يحصل على الإشادة الإعلامية الكافية.

    بالاسيوس حمل الكرة بشكل ناجح 19 مرة كاملة

    مراوغات : 2 ناجحتين من محاولتين

    لمسات : 67 لمسة

    مساهمات دفاعية : 1

    تسديدات : 4 منهم 2 على المرمى

  • Cesar PalaciosGetty Images

    فرصة للاستثمار

    كما جرت العادة، ريال مدريد لا يبيع مواهبه بسهولة، بل يتخلى عنهم بصورة مؤقتة، مع وضع بند "إعادة الشراء" حتى لا يندم على هذه الخطوة في وقت لاحق.

    ريال باع 70% من حقوق اللاعب إلى فولهام، واحتفظ بنسبة 30%، كما لديه بند إعادة الشراء عن طريق مطابقة أعلى عرض ممكن من نادٍ آخر، لذلك لا مجال للخوف لعشاق الميرينجي.

    ولكن السؤال هنا، هل بالاسيوس يمتلك الجودة الكافية للعب لريال مدريد؟ من الناحية الرقمية الأمور تسير على ما يُرام، وصاحب الـ21 سنة يسير بخطوات ثابتة لإثبات نفسه، بفضل قدرته على اللعب بأكثر من مركز وبالتحديد "جناح أيسر وصانع ألعاب رقم 10".

    ريال ليست لديه أي مشكلة في الأجنحة ولا اللاعبين المبدعين، هناك فينيسيوس جونيور ورودريجو ويان ديوماندي وأردا جولر وغيرهم من النجوم، ومن الصعب أن يصل بالاسيوس لمستواهم في أي وقت قريب.

    ولذلك السيناريو الأقرب هو أن يكون فرصة جديدة للاستثمار في ريال مدريد، أن يشتريه النادي الإسباني بمقابل مخفض على أن يبيعه في وقت لاحق لأن جلوسه على دكة البدلاء لن يفيد أحد.

    وفي النهاية، ما حدث ضد وست هام يدعو للتفاؤل، ولكنه ليس حكم نهائي، المعترك الحقيقي سيكون الدوري الإنجليزي، ولو فاق بالاسيوس التوقعات ربما نراه يفرض نفسه بصورة مختلفة تمامًا عن ما نتوقعه حاليًا.

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