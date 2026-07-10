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Simone Gervasio

"سيرفض برشلونة من أجل ليفربول" .. والد خلايلة يثير الجدل بعد حسم انتقاله إلى إنتر

انتقالات
إنتر
الدوري الإيطالي
عنان خلايلي

إنتر حسم الصفقة الخميس بحسب التقارير

سيصبح عنان خلايلة لاعبًا جديدًا في صفوف إنتر بحسب التقارير في إيطاليا، ويستعد الجناح لمغادرة نادي يونيون سانت-خيلواز والانضمام إلى صفوف النيراتزوري، ليحل محل دينزل دومفريس الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وتحدث مجدي خلايلة، والد اللاعب الإسرائيلي، إلى عدة وسائل إعلامية عن الصفقة التي أدت إلى انتقال ابنه إلى ميلانو (25 مليون يورو للاعب المولود عام 2004، وعقد لمدة خمس سنوات، وراتب يبلغ 1,8 مليون يورو في الموسم). وفيما يلي تصريحاته لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

  • ماذا قال والد اللاعب؟

    وقال والد اللاعب: "وافق نادي يونيون، وعلينا الذهاب يوم السبت للتوقيع. أنا لن أستقل الطائرة، بل سيطير وكيله برفقته. عنان متوتر قليلاً، لكنه بخير. لديه فرصة أخرى لإثبات قيمته. نحن متحمسون للغاية، وما زلنا لا نصدق أن هذا يحدث. إنه ليس انتقالًا عاديًا، إنه أمر جنوني. إنه الأكبر في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية من حيث النادي والمبلغ المالي والعمر. كنت أعلم أن هذا سيحدث، لكنني لم أكن أعتقد أنه سينتقل إلى إنتر في سن 22 عامًا".

    وأكمل: "بعد انتقال باليسترا إلى تشيلسي، أصبح عنان منذ ذلك الحين المرشح الأول والثاني والثالث لإنتر. لم تكن هناك أسماء أخرى. كانوا يريدونه بأي ثمن. لطالما آمن عنان بأنه ينتمي إلى هذه المستويات، لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد بالنسبة له. إنه يعتقد أنه قادر على تحقيق المزيد. حلمه هو ليفربول. حتى لو اتصل به برشلونة، فسيختار ليفربول. يريد أن يلعب في أنفيلد، حتى لو كان ملعب مياتزا يستوعب عددًا أكبر من الجماهير. لن يكون الأمر سهلاً في إنتر. إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا، وقد خاض نهائيين في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، وهو من بين أفضل ثمانية فرق في العالم. ستكون هناك ضغوط كبيرة، لكن على اللاعب أن يعرف كيف يتعامل معها. أنا أؤمن به، أؤمن بابني".

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  • كواليس المفاوضات

    وأضاف في "راديو حيفا": «إنه أمر مثير. لأول مرة في حياتي جعلني أبكي. كانت مفاوضات صعبة ومعقدة، ساعات وساعات من الاجتماعات كل يوم. عندما بدا أن الصفقة على وشك الفشل، لم أعد أؤمن بها. لكن الآن لا أحد أسعد مني. بدأ كل شيء منذ أن كان صغيراً: من المنزل، ومن المدرسة، ومن احترام الناس، ومن كونه شخصاً صالحاً. إنه شاب مبارك من الله من الناحية الكروية. وقد رسم له والده الطريق: اعمل، اعمل، اعمل. كنت أقول له دائماً: «لا تتكلم، اعمل»".

    وأكمل: «كان هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه، وكان هذا أيضًا أحد العوامل التي عقّدت الصفقة. في كل مرة كان يظهر نادٍ جديد على الساحة، مما أدى إلى ارتفاع السعر. كان إيبسويتش مستعداً لدفع 30 مليون يورو، أي أكثر من إنتر. في لحظة الذروة، ساد بعض الفوضى وسبب عنان بعض المشاكل، بمعنى أنه تمسك بموقفه: قال إنه لا جدوى من تقديم عروض أخرى، لأنه سيلعب في إنتر فقط. أراد إنتر التعاقد معه وآمن به بقوة كبيرة. تحدث إليه المدرب عبر الهاتف وقال له: «كن مطمئنًا، ستلعب هنا فقط». لا يتم التعاقد مع لاعب يُدفع له مثل هذه المبالغ ليجلس على مقاعد البدلاء. لا أعتقد أن هناك من يضاهي مستواه ليتنافس معه على المركز في ذلك المركز».

    وواصل والد اللاعب: «المنتخب الوطني؟ إنه حلمه. إنه يتوق بشدة للعب في كأس العالم، ونأمل أن نتأهل إلى إحدى البطولات الكبرى. المنتخب الوطني يأتي في المرتبة الأولى: سيفعل كل ما يلزم، سواء كان ذلك لمدة خمس دقائق أو أكثر. أنان هادئ بشكل لا يصدق في حياته اليومية. لكنه، من ناحية أخرى، ثور على أرض الملعب».

  • أسابيع المفاوضات

    وكان قد تحدث والد اللاعب سابقًا، على محطة 103FM، عن الساعات الأخيرة المضطربة التي أدت إلى انتقال ابنه إلى نادي إنتر: "ما عشناه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية كان أمراً غير واقعي وبعيداً كل البعد عن البساطة. لا أعرف من أي مادة صُنع هذا الشاب: لم أرَ في حياتي شخصاً بهذه الهدوء. اتصلت به بعد إتمام الصفقة وكان نائماً. أخبرته أن الصفقة قد أُبرمت فرد عليّ قائلاً: 'حقاً؟ واو'. كانت هناك عروض عديدة من أندية مختلفة: نيوكاسل، وكريستال بالاس، وإيبسويتش - التي وصل عرضها إلى 30 مليون يورو - بالإضافة إلى كالياري وأتالانتا ونابولي. جاء العرض الرسمي الأول من نابولي، لكنه كان بعيدًا عن المطالب المالية للنادي البلجيكي. قبل عنان، كان أغلى لاعب اشتراه سانت-جيلواز قد كلف 4 ملايين يورو. وقد استثمروا 7.5 مليون يورو لضمّه، ليصبح الآن اللاعب الذي تم بيعه بأعلى مبلغ في تاريخ النادي".

    وختم: "لقد مررنا بأسبوع مروع. كاد أنان أن يتغيب عن بعض التدريبات، وكادت المفاوضات أن تفشل. اتخذ كريستيان كيفو زمام المبادرة بالاتصال به شخصياً وأخبره أنه سيكون الخيار الأول لهذا المنصب، متحدثاً معه مباشرةً من ميامي. ما أقنع إنتر بالرهان عليه بحزم هو إحصائياته في دوري أبطال أوروبا. في بلجيكا، كان أداءه متسقاً للغاية. أنا مقتنع بأن هذا لن يكون آخر انتقال كبير في مسيرته. قوته وروحه الهجومية هما الصفتان اللتان أوصلتاه إلى هنا".

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