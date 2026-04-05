Goal.com
مباشر
Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

رواية من 4 فصول: كونسيساو "يوليوس قيصر" الذي ينتظر طعنة بروتوس في الاتحاد .. وفرصة أخيرة لتغيير النهاية!

فقرات ومقالات
سيرجيو كونسيساو
الاتحاد
ميلان
دوري روشن السعودي

حتى أنت يا بروتوس!

"جئت، رأيت، انتصرت".. حول تلك الكلمات الثلاث، شُبّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالقائد الروماني يوليوس قيصر، في بدايته مع ميلان، ولكن يبدو أنه كُتب عليه أن يرتبط بمصير حاكم روما، من زاوية "النهاية الحزينة".

يوليوس قيصر الجنرال والقائد السياسي والكاتب، الذي شغلت حياته اهتمام أغلب المؤرخين، وكان محورًا للكثير من الأعمال الأندية والفنية، انتهت حياته بقتل "غادر" على يد الإمبراطور بروتوس، والذي اعترف أمام الجماهير الحاشدة حول جسد يوليوس المطعون، بأنه لم يقتل قيصر لقلة حبه له، بل لأنه يحب روما أكثر.

في حب الكيان، رحل كونسيساو عن ميلان، ويبدو أن الأجواء في الاتحاد، لا تبشر باستمرار البرتغالي، حتى نهاية عقده في يونيو 2028.

  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    الفصل الأول: الأجواء في ميلان غير جيدة

    كونسيساو الذي وصفته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، بأنه مثل يوليوس قيصر، حيث لم يحتج البرتغالي لأكثر من 8 أيام، كي يقود ميلان لمعانقة كأس السوبر الإيطالي، مثلما فعل قيصر الذي استغرق صباحًا واحدًا كي يهزم جيوس فارناسيس الثاني ملك بونتوس، وتم ربط الاثنين بعبارة "جئت، رأيت، انتصرت".

    ولكن، قصة سعيدة بدأت برقصة السيجار، وانتهت برحيل عن ميلان، والسبب ما قاله كونسيساو "الأجواء العامة في النادي لم تكن جيدة".

    كونسيساو قال إن الإدارة لم تدعمه، واستشهد بقوله "سأعطيك مثالًا؛ بعد فوزنا بكأس السوبر، لعبنا مع كالياري. في تلك الفترة، ظهرت الشائعات بأن النادي يتابع مدربين آخرين. كنت أفكر في العمل والفوز، لم يكن لدي الوقت للعمل في جميع المستويات".

    ورغم أنه نفى تعرضه لخيانة من لاعبي الروسونيري، ولكن يبدو أن الأجواء داخل القلعة الإيطالية، لم تكن مبشرة للمدرب البرتغالي، خاصة بعد هزة نهائي كأس إيطاليا، حينما خسر من بولونيا الذي ظفر بالكأس بعد انتظار استمر أكثر من 50 عامًا.

    • إعلان
  • Sergio Conceicao Ittihad Hossam Aouar Youssef En-Nesyri (Goal Only)Goal AR

    الفصل الثاني: الأجواء في الاتحاد غير جيدة

    رغم أنه لم يعلن بذلك صراحة، إلا أن الأجواء العامة في الاتحاد، توحي أيضًا بحالة من عدم الاستقرار والتخبط الإداري، انعكس بدوره على وضع الفريق الأول لكرة القدم، الذي تحوّل بين عشية وضحاها، من بطل ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى فريق ودع البطولتين، وبات يعاني أمام الفرق، الطموحة قبل الكبيرة.

    صحيح أن الاتحاد لا يزال يملك الفرصة لإنهاء "تاريخي" للموسم، إذا ما ظفر بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة وأن الطريق أمامه نحو نهائي جدة، قد يكون سهلًا نوعًا ما، بالمقارنة مع الهلال والأهلي اللذين قد يلتقيان في نصف النهائي - حال التأهل -، ولكن العميد الذي رفع الراية البيضاء مبكرًا في دوري روشن، تعرض لسيناريو مشابه لميلان مع كونسيساو، حيث غادر كأس الملك، أمام الخلود الذي صعد للنهائي لأول مرة في تاريخه.

    الاتحاد وميلان، غادرا الكأس أمام منافس "غير متوقع"، بل إن العميد لم يتوج بالسوبر، رغم أنه خاض البطولة، وخرج من نصف النهائي أمام النصر.

  • الفصل الثالث: غطرسة قيصر ومؤامرة بروتوس

    "بدأت خيوط المؤامرة تتجمع بعد زيادة العداء تجاه يوليوس قيصر من جانب الرومان، بعدما صار عجوزًا متغطرسًا، يريد أن يكون إمبراطور، فاجتمعوا في بيت بروتوس في الثالثة صباحًا، وأقنعوه بأنه لابد من موت القيصر".

    في الجزء الأول من هذه الفقرة، ضع اسم كونسيساو بدلًا من يوليوس قيصر، وستجد ما تشير إليه التقارير الإعلامية في الآونة الأخيرة.

    كونسيساو يتعامل بغطرسة مع اللاعبين، ويرى نفسه مدربًا على أعلى مستوى، ولا يجوز لأي لاعب أن يناقشه، كما قال الناقد مناف أبو شقير، نجم الاتحاد السابق، ما صنع حالة من عدم التقبل، تجاه البرتغالي، والذي دخل بدوره في صدامات مع عدد من نجوم العميد.

    حتى الإعلامي سعود الصرامي، قال إنه يشعر بوجود مؤامرة تُحاك ضد كونسيساو في الاتحاد، مستشهدًا بما قاله عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق، عقب مباراة الحزم، بأن المدرب لم يعط اللاعبين أي تعليمات، والفوز جاء بتوفيق من الله ثم باجتهادات اللاعبين.

    الصرامي زاد من الشعر بيتًا، وقال إن إدارة الاتحاد كانت تريد إقالة كونسيساو قبل ثلاثة أسابيع، ولكن الأزمة تكمن في مستحقات المدرب البرتغالي، خاصة وأن النادي - حتى الآن - ملزم بسداد مستحقات مدربيه السابقين مثل جاياردو ولوران بلان، فضلًا عن مقاطعة الجماهير للمباريات.

  • Sergio Conceicao Ittihad Mohamed Noor Hamad Al-Montashari (Goal Only)Goal AR

    الفصل الأخير: الاتحاد أهم من كونسيساو

    "لم أقتل يوليوس قيصر لأني لا أحبه، ولكني أحب روما أكثر"، كلمات بروتوس التي ستكون نهاية منطقية لرحيل كونسيساو في أي وقت، لأن كيان الاتحاد أهم.

    ولكن كما ذكرنا سلفًا، فإن كونسيساو تعرض لاختبارين شاقّين مع الاتحاد؛ بين عدم اختيار الصفقات، وقيادة الفريق بعد بداية الموسم، ومن ثم رحيل اثنين من أعمدة الفريق، مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي.

    وبين الحديث عن المؤامرة، والأجواء غير الجيدة داخل النادي، ربما بات الأمل الوحيد لبقاء كونسيساو، هو شهر إبريل الجاري، الذي سيشهد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، فهل تتوقع أن يبقى كونسيساو، أم يكتب نهاية يوليوس قيصر لأن "الأجواء لم تكن جيدة"؟

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
نيوم crest
نيوم
نيوم
الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي