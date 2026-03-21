"مدرب مهرج" .. رد عنيف بعد إعلان رئيس الاتحاد موقفه النهائي من إقالة سيرجيو كونسيساو

أكد فهد سندي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنه لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن خدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، رغم النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الأخيرة.

الاتحاد تعرض لهزيمتين متتاليتين في دوري روشن خلال هذا الشهر، الأولى من الأهلي بنتيجة 3/1 والثانية أمام الرياض 3/1 أيضًا، لترتفع حدة التساؤلات حول مستقبل كونسيساو.

البرتغالي لم يستطع تدارك الموقف، حيث خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، لتظهر مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب بإقالته من منصبه.