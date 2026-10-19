"كلامي تُرجم بشكل خاطئ": كونسيساو يكشف قصده من رسالة اللاعب السعودي .. و"بنزيما كان الأسوأ معه في الاتحاد"!

وخاض كونسيساو ثمانية أشهر مع الاتحاد، احتل فيها العميد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد مقاعد أندية المملكة، ولعلّ تلك الحسنة الوحيدة في مسيرته القصيرة، خاصة وأن الاتحاد ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، أمام الخلود، وغادر ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام ماتشيدا زيلفيا.

واختصارًا لما تُرجم عن حديث كونسيساو، عبر بودكاست "La Tripletta"، فإنه ذكر بأن اللاعبين المحليين لا يفعلون مثل النجوم الأجانب، حيث يفتقدون للرغبة، والثقافة ذاتها، ولا يملكون ثقافة صارمة ولا عمل والتزام، وأحيانًا لا يحضر اللاعب إلى المران، بداعي مرض أحد أقاربه أو لعذر ديني، مثل استيقاظه في الخامسة صباحًا ليصلي وأمور أخرى.

وأضاف كونسيساو أنه ليس من السهل الذهاب لبيئة وثقافة مختلفة تمامًا بعد 13-14 عامًا من العمل في أوروبا، فيما أوضح أنه انتقل للدوري السعودي بسبب الأموال، وأن إدارة الاتحاد تعتمد على النتائج ووسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرًا ما يتم نشر أخبار من أجل جس نبض الجمهور.

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