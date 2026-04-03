علق على تعيين نور والمنتشري .. كونسيساو يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد "شجاره" مع أحدهم أمام الحزم!

"أمر مؤلم"، هكذا علق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على قلة الحضور الجماهيري في مباراة الحزم، التي استعاد فيها العميد طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي.

وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه الحزم، بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع "البديل" عبد الرحمن العبود، على هدف الاتحاد في الدقيقة 72، ليحتفل على طريقة فهد المولد، ويقود العميد، لأول انتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري روشن، ويرفع رصيده إلى 45 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.