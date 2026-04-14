خاب أمل سيرجيو كونسيساو بالتأهل الآسيوي! .. الاتحاد والوحدة "مباراة +18" وأفضل لاعب لم يتوقعه أحد

اعتدنا على استخدام لفظ "18+" للتعبير عن شيء مُخل بالأداء، لكن في قمة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، قصدنا به معنى مختلف تمامًا يخص كرة القدم..

أولًا دعني أُخبرك بأن العميد السعودي نجح في العبور من العنابي الإمارتي بالفوز بهدف نظيف، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الإضافي الثاني، بفضل ضربة جزاء، سددها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بنجاح.

بالهزيمة على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يعود الوحدة للإمارات بخفي حنين، متضررًا من قرار إقامة الأدوار النهائية من البطولة الآسيوية من مباراة واحدة فقط بدلًا من ذهاب وإياب، على إثر تضرر منطقة الخليج من الحرب "الإيرانية الأمريكية".

أما النمور فيتأهلون لدور ربع نهائي النخبة الآسيوية، إذ من المقرر أن يلتقوا بماتشيدا زيلفيا الياباني.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة الاتحاد والوحدة، دعونا نستطرد في السطور التالية..