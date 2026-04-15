في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .. سيرجيو كونسيساو يعرض نفسه على الأهلي

كونسيساو قاد الاتحاد أمس الثلاثاء، للتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية بالفوز أمام الوحدة الإماراتي بهدف نظيف، في الدقيقة 10+120 بعدما وصل اللقاء للأشواط الإضافية.

العميد مع المدرب البرتغالي فقد حظوظه في كافة البطولات المحلية بالموسم الجاري، ولم يتبق له سوى أمل وحيد بالبطولة القارية، وهو ما تسبب في موجة غضب تجاه الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

لكن يبقى رحيل كونسيساو مرهونًا بآخر محطة للنمور في النخبة الآسيوية، مع صعوبة إقالته في الوقت الحالي.