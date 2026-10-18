يرى الاتحاد بعيون ميلان: بين تصريحاته المتضاربة .. كونسيساو مظلوم ولكن حديثه يكشف ضعف الشخصية!

في البداية، دعونا نتساءل "هل كونسيساو كان جانيًا أم مجنيًا عليه في تجربته مع الاتحاد؟"، وكي نجيب على هذا السؤال، قد نتناول حديث البرتغالي من عدة زوايا.

الزاوية الأولى هي حديثه بشأن اللاعب السعودي، بأنه لا يحضر التدريبات، لأسباب مختلفة، ويعتمد على النجوم الأجانب الموجودون في الفريق، وهذا يمكن الرد عليه في النقاط التالية..

* أولًا: كونسيساو عاقب عبد الرحمن العبود بالتدريبات الانفرادية، بداعي غيابه عن المران بدون عذر، ما يعني أن البرتغالي كان يملك الحق في معاقبة كل من يخالف التعليمات بتطبيق اللائحة الداخلية، وإذا ما انفراد العقد، أو خرجت الأمور عن الحد، فقد يُعاب أيضًا على المدرب بأنه لا يملك السيطرة على غرفة الملابس.

* ثانيًا: حديث كونسيساو بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بأنه فخور باللاعبين وأنه رأى فريقًا مستعدًا لتحمل المسؤولية، بخلاف إشادات أخرى حول الروح القتالية أمام الشرطة العراقي، والتضحيات التي يقدمونها بعد الفوز على الحزم بنقص عددي، والسؤال: بقطع النظر عن عدد الأجانب "الكبير"، فهل الفريق لا يضم إلا لاعبين أجانب، أم أن حديثك كان يخصّ بالذكر الأجانب فقط؟

* ثالثًا: إذا ما أردنا النظر للرأي الآخر، فإن مناف أبو شقير، أسطورة الاتحاد، ذكر بأن كونسيساو يتعامل بغطرسة مع اللاعبين، ولا يجوز لأي لاعب أن يناقشه، فيما صرّح عبد الرحمن العبود، خلال مقابلة إعلامية، بأن المدرب لا يعطيهم أي تعليمات، وكل ما يحصل هو توفيق من الله ثم اجتهادات اللاعبين.



