محمود خالد

"لم يتحقق طلبي": رغم الدعم الكبير .. كونسيساو يقلق جماهير الاتحاد بكلمات "مُحبطة" قبل مواجهة الوحدة!

الاتحاد يبحث عن النجمة الآسيوية الثالثة..

حقيقة يعرفها الجميع؛ الاتحاد ليس في أفضل مستوياته، هذا الموسم "2025-2026"، ورغم ذلك، إلا أن جماهير العميد لا تزال متمسكة بالأمل الأخير، الذي قد يحوّل الأمر رأسًا على عقب، من موسم كارثي إلى "تاريخي" لكتيبة سيرجيو كونسيساو.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتأهب لمواصلة رحلته القارية، بملاقاة الوحدة الإماراتي على ملعب الإنماء، الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الاتحاد عاش لحظات لا تُنسى مع جماهيره، خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث قرر عشاق العميد، تناسي آلام الموسم، والاحتشاد من أجل دعم الفريق من أجل تحقيق اللقب الآسيوي.

ورغم ذلك، إلا أن كونسيساو، لم يتردد في إطلاق كلمات "مُحبطة" لجماهير الاتحاد، قد يتم تفسيرها على أنها حافز إضافي للفريق من أجل كتابة التاريخ، أو دعوة للجماهير بالنزول على أرض الواقع.

    إدارة الاتحاد لم تحقق طلبه

    وأطلق سيرجيو كونسيساو، عددًا من الرسائل، أثناء ظهوره في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي.

    وكشف كونسيساو عن "مركز" طالب الإدارة بدعمه في الميركاتو الشتوي، وهو المحور، خلال معسكر دبي، رغم تواجد فابينيو ومحمدو دومبيا، تحسبًا للظروف، والتي تحققت بالفعل بتعرض دومبيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، قد تصل إلى تسعة أشهر.

    ورغم ذلك، إلا أنه بحسب تصريح كونسيساو، فإن الأمور لم تحدث، حيث لم ينجح الاتحاد في تعويض رحيل "الغزال" الفرنسي نجولو كانتي الذي شد الرحال إلى فنربخشه التركي، في صفقة بيع نهائي.

    • إعلان

  • أزمات الفريق .. "لا أتهرب من المسؤولية ولكن"

    ولم يتوقف كونسيساو عند تلك النقطة، بل إنه اعترف بأن الاتحاد لم يقم بالتحضيرات الجيدة للموسم، بشأن التعاقدات والتعامل مع الإصابات العديدة، وزد عليه سوق الانتقالات، مؤكدًا أن إصابة محمدو دومبيا وصالح الشهري "مؤثرة".

    وقال المدرب البرتغالي إنه لا يتهرب من المسؤولية، ولكن هذا هو الواقع، مضيفًا أن هناك فرقًا مرشحة بشكل أكبر، وتملك حلولًا أكبر، فيما أكد أن الفريق سيسير في البطولة خطوة بخطوة، وعلى الجميع أن يتحكم في مشاعره، كما ينتظر دعمًا استثنائيًا من قِبل الجماهير.

    وتطرق كونسيساو للحديث عن الوحدة، الذي يمتلك ثنائيًا قويًا بين تاديتش وعمر خريبين، مؤكدًا أن المنافس الإماراتي صعب ويملك العديد من العناصر المميزة، كما أنه يمتلك مهاجمًا رائعًا سبق وأن لعب معه، ولكن الاتحاد أيضًا يمتلك أفضل اللاعبين، مثل ستيفن بيرجفاين وموسى ديابي وحسام عوار، وأرقامهم كبيرة في البطولة الآسيوية.

    وتابع "فخور بأني أتعامل مع لاعبين كبار، ما فعلناه أمام الغرافة كان رائعًا (فاز الاتحاد بسبعة أهداف نظيفة)، نريد تكراره وتقديم أكثر أمام الوحدة، ويجب أن نكون متحدين".

  • جماهير الاتحاد تزحف من أجل الآسيوية

    وحرصت جماهير الاتحاد على التواجد بغزارة، من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم، خلال تدريباته، فضلًا عن استقبال الجماهير للاعبين أمام بوابة النادي، لمؤازرتهم وتحفيزهم على تحقيق لقب البطولة الآسيوية، مرددين هتافات "نبغي آسيا يا الاتي وأنت ملكها" و"احنا نتنفس اتحاد".

    ويطمح الاتحاد في استغلال أفضلية إقامة مباريات البطولة الإقصائية بنظام التجمع في مدينة جدة، من دور الـ16 وحتى النهائي، من أجل المنافسة على اللقب، في ظل تواجد جاره الأهلي، حامل اللقب، والهلال.

  • روزنامة النخبة الآسيوية

    وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، وهي على النحو التالي..

    * 13 إبريل: الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).

    * 13 إبريل: الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).

    * 14 إبريل: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).

    * 14 إبريل: تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).

    ووفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن المباراة الأولى في ربع النهائي، ستقام يوم 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، بينما تقام المباراة الرابعة في 18 إبريل.

    ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المباراة النهائية في 25 إبريل.

    حظوظ الاتحاد

    وفي حالة زحف الاتحاد نحو المباراة النهائية، فإن سيتفادى ملاقاة الأهلي أو الهلال، قبل نهائي "الإنماء"، حيث أن العميد إذا ما تمكن من تجاوز عقبة الوحدة، فإنه سيضرب موعدًا مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي.

    وإذا تأهل الاتحاد، الذي يبحث عن لقبه الآسيوي الثالث، بعد نسختي 2004 و2005، إلى نصف النهائي، فإنه سيواجه المتأهل من منافسة (تراكتور/شباب الأهلي ضد بوريرام يونايتد التايلاندي).

    على النقيض، باتت فرصة الأهلي والهلال محتملة لمواجهة سعودية خالصة - حال التأهل - ما يعني أن الاتحاد أمام فرصة أسهل نسبيًا، مقارنة بهما، إلا أن كتيبة كونسيساو لا تزال بحاجة لإثبات ذاتها أمام الجماهير، بعد صدمة رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي، وإصابات الفريق، والخروج رسميًا من مسابقتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.


