محمود خالد

كونسيساو في ميزان نور والمنتشري: رحمة وعذاب .. ومؤشر لعودة أزمة بنزيما و"انسحاب" سندي!

الاتحاد
كريم بنزيما
دوري روشن السعودي

نور والمنتشري في الاتحاد رسميًا..

الاتحاد أعلنها رسميًا؛ محمد نور وحمد المنتشري ينضمان كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، في إطار خطة الإدارة للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها "أبناء النادي".

وجود أسطورتين بحجم نور والمنتشري، من شأنه أن يرسم ابتسامة، ولو خفيفة، على وجوه جماهير الاتحاد، التي باتت تتحسر على وضع العميد هذا الموسم، بعدما كان بطلًا لدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، وها هو يودع البطولتين رسميًا، اليوم.

ولكن، محمد نور وحمد المنتشري في وجود المدرب سيرجيو كونسيساو! هذا الأمر يعد بمثابة نقطة تستحق الطرح، خاصة وأنه بات بينهما أشبه بميزان تحمل كفتين؛ الرحمة والعذاب.

ماذا أعني بتلك الكلمات؟ دعونا نرى الإجابة في النقاط التالية..

  • محمد نور .. الانضمام إلى حلف كونسيساو؟

    بداية متعثرة نسبيًا للاتحاد مع لوران بلان، قبل إقالته في سبتمبر الماضي، بعدما كان العميد يستهل مشواره للدفاع عن لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما قرر النادي الجدّاوي تجديد دماء الجهاز الفني، بمنح دفة الفريق إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    محمد نور كان من أشد المدافعين عن كونسيساو، رغم أنه سقط في أول اختبار أمام الهلال - في أكتوبر الماضي - حيث قال "القوة العاشرة" إنه مدرب عملي وصنع شكلًا وتكتيكًا في الملعب، وشخصية لا يُعلى عليها، وأضاف أن الاتحاد كان يفوز في السابق ولكن أداءه لم يكن مقنعًا، كما أشاد بـ"جرأة" المدرب البرتغالي باستبعاد الحارس رايكوفيتش، رغم أنه لم يكن مصابًا.

    هناك نقطة ذكرها نور، تؤكد أنه لم يعد بعيدًا عن الأجواء داخل نادي الاتحاد، حيث قال إنه جلس مع كونسيساو في مقر النادي، ودار حديث بينهما حول وضع فريق الكرة، دون التطرق لأي ملفات أخرى، وكان البرتغالي يتحدث معه بشأن الاحتياجات التي يريدها في المرحلة المُقبلة، ما يعني أن أسطورة الاتحاد بدأ مهام عمله بشكل عملي قبل شهور، ولكن بصفته مشجعًا للعميد.

  • حمد المنتشري .. هجوم ثم تحالف مع سندي؟!

    وبالحديث عن حمد المنتشري، فهذا الأمر يعد سؤالًا يستحق الدراسة "كيف لشخص أن يشن هجومًا شرسًا على الإدارة والمدرب، وبعدها بأيام قلائل ينضم إليهم؟".

    قبل تسعة أيام فقط، وتحديدًا في ليلة خروج الاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، شن المنتشري هجومًا ضد الجميع، سواءً إدارة فهد سندي أو الجهاز الفني، مصرحًا "الإدارة استلمت فريقًا كان بطل دوري وكأس، واليوم شاهدنا الاتحاد خارج البطولتين، المدرب يسوي في الجمهور مصائب وكوارث لا يفترض أن تصير".

    ووصف المنتشري الخروج من الكأس، بأنه بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وكل من شارك في هذا العبث، حسب وصفه، يجب أن يرحل، سواء المدرب أو الإدارة.

    وسئل المنتشري عن حظوظ الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليعلق "بهذا الوضع الحالي، سيكون أول فريق يغادر من دور الثمانية، وقد لا يصل إليه من الأساس".

    ومع التقدير للمنتشري وتاريخه الكبير، وحديثه الذي يحمل عاطفة الغيور على الاتحاد، ولكن كيف أن يتعامل مع إدارة ومدرب هو نفسه طالب برحيلهما، وتحدث عن الفريق بتلك النبرة التشاؤمية بأن رحلته في النخبة الآسيوية ستنتهي بكارثة؟

    كونسيساو .. نقطة لصالحه وصراع "محتمل"

    لا يختلف اثنان على أن الاتحاد يمر بموسم كارثي مع سيرجيو كونسيساو، ولكن هناك أيضًا نقاطًا تحسب له؛ ويكفي أنه لم يكن له دور في "صفقات" الاتحاد الصيفية، على سبيل المثال، وكان ملزمًا بعد بداية الموسم، كما أنه خسر اثنين من أهم عناصر الفريق، وهما كريم بنزيما ونجولو كانتي، في الفترة الشتوية.

    هناك سيناريو مخيف، أيضًا، تتعلق بشخصية كونسيساو "العصبية"، واحتمالية دخوله في صدام مع محمد نور وحمد المنتشري، خاصة في حالة تدخل الثنائي لاتخاذ قرارات تتعلق بملف كرة القدم.

    وكنا قد تحدثنا في مقال بعنوان "عودة محمد نور للاتحاد؟: اسمك سيُلازم منبوذ الجماهير.. و"فضحك نجوم العميد" يمهد لفصل جديد من محرقة الأساطير!"، عن تحديات صعبة ترافق ظهور القوة العاشرة، بزي رسمي داخل الاتحاد، خاصة بعدما صرح قبل أسابيع، بأن بعض اللاعبين السعوديين في الفريق، يدخلون أرض الملعب للتسلية، وليس للدفاع عن ألوان النادي، أو اللعب برجولة وعزيمة، مهددًا إياهم بفضح أسمائهم.

    حينما تجتمع الحدة في أكثر من شخصية داخل النادي، سواءً المدرب أو أساطير الفريق، فهذا يعد إنذار مخيفًا باشتعال خلافات تزيد من الانقسام بين أسوار العميد.

    أزمة بنزيما .. هل ينسحب سندي استراتيجيًا؟

    في صيف 2024، عشنا أزمة انقسام تداولها الإعلام السعودي، داخل نادي الاتحاد، بخلاف حول ملف الصفقات، وتقارير حول تدخل كريم بنزيما، من أجل رفض استقطاب المدرب ستيفانو بيولي، والمطالبة وقتها بالتعاقد مع لوران بلان، وما رافقها من قرار لؤي ناظر بتقديم استقالته بعد 16 يومًا فقط من فوزه برئاسة الاتحاد.

    وفي الوقت الحالي، كثر الحديث حول وجود خلافات إدارية أيضًا تتعلق بالاتحاد، فما بالك عزيزي القارئ لو تطور الأمر لانقسام في الأراء، بين كونسيساو ومحمد نور وحمد المنتشري، خاصة وإن الحديث حول ملف الصفقات الصيفية.

    السؤال هو "هل كان ضم نور والمنتشري بمثابة انسحاب استراتيجي لفهد سندي من المشهد؟ بترك أسطورتي الاتحاد في وجه مدافع جماهير الاتحاد، والرحيل عن المشهد في نهاية الموسم إذا ما حدث انقسام كبير كما شاهدنا سيناريو بنزيما ولؤي ناظر؟".

الاتحاد
الاتحاد
الحزم