Sergio Conceicao Al Ittihad FansGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

بعد التواصل مع سيرجيو كونسيساو.. الاتحاد يجهز "أكبر مفاجأة" للهلال في دوري جوّي للنخبة

دوري جوّي وصل إلى مرحلة الحسم..

يجهز نادي الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل لعملاق الرياض الهلال، في كلاسيكو السعودية الكبير، ضمن منافسات بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الاتحاد يستضيف الهلال، يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قبل أن يحل ضيفًا عليه "إيابًا" في العاصمة الرياض، في الرابع من شهر مايو القادم.

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الثلاثاء، عن تواصل الإسباني إيفان كاراسكو، مدرب الاتحاد تحت 21 عامًا، مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل كلاسيكو الهلال المرتقب، في دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    الصحيفة أوضحت أن تواصل كاراسكو مع كونسيساو؛ يأتي من أجل استعانة الاتحاد تحت 21 عامًا، بـ3 محترفين أجانب من صفوف الفريق الأول.

    ويرغب المدير الفني الإسباني في مشاركة المحترفين الثلاثة، ضد فريق الهلال تحت 21 عامًا؛ وذلك في مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي.

    دوري جوّي للنخبة هدف الإدارة الاتحادية الأول

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة عملاق جدة الاتحاد، برئاسة فهد سندي، وضعت التتويج بلقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ كهدف رئيس الآن، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ولفتت الصحيفة إلى أن التتويج بلقب دوري جوّي، قد ينقذ "الموسم الصفري" المُخيب للفريق الأول؛ والذي خسر فيه جميع البطولات، على النحو التالي:

    * أولًا: الخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

    * ثانيًا: الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * ثالثًا: الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * رابعًا: احتلال "المركز السادس" في دوري روشن السعودي.

    كيف تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؟

    فريق الاتحاد تحت 21 عامًا، تأهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وذلك بعد تخطيه المرحلة الأولى ثم "الملحق"، على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: احتلال "المركز السابع" في جدول الترتيب.

    * ملحق ربع النهائي: الفوز على نادي نيوم (3-2) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    وتنص المادة "5/3" من لائحة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، على أحقية كل نادٍ في إشراك 3 لاعبين مسجلين في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم، سواء كانوا سعوديين أو جانب، في كل مباراة بالمسابقة؛ حتى ولو تخطوا السن المسموح قانونيًا.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

