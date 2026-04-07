
علي رفعت

سيدات أثرن الجدل في كرة القدم: الخائنة عادت لصوابها وابنة رئيس الوزراء أصبحت سيدة أعمال.. أين هن الآن؟

لطالما كانت مدرجات كرة القدم ومحيطها تعج بأسماء نسائية خطفت الأضواء من اللاعبين أنفسهم، ليس فقط بجمالهن بل بقصص الجدل والأزمات التي لاحقتهن لسنوات طويلة.

واليوم، ومع مرور السنوات وتغير المسارات، يشغل الفضول عقول الكثير من محبي الساحرة المستديرة لمعرفة أين ذهبت تلك الأسماء التي كانت تتصدر عناوين الصحف اليومية، وهل ما زالت أضواء الملاعب تطاردهن أم أن لكل واحدة منهن الآن حياة جديدة تمامًا بعيدًا عن صخب الجماهير وعقود الاحتراف.


  • سارة كاربونيرو والعمل الإنساني المُلهم

    اشتهرت الإعلامية الإسبانية سارة كاربونيرو كواحدة من أبرز الوجوه في الملاعب الأوروبية، خاصة بعد اللقطة الشهيرة مع زوجها السابق إيكر كاسياس في مونديال 2010. 

    ولكن سارة التي واجهت محنة السرطان في عام 2019 اختارت طريقًا مختلفًا كليًا بعد انفصالها، حيث ركزت جهودها بشكل مكثف على العمل الإنساني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. 

    وقامت سارة برحلة ميدانية إلى بنما في شهر أغسطس من عام 2024 لدعم حقوق الأطفال، وحمايتهم.
    ومع مطلع شهر أبريل الحالي من عام 2026 انتشرت تقارير صحفية تؤكد رغبة سارة في حماية ابنها من ضغوط الشهرة الهائلة التي تلاحق والده الحارس الشهير إيكر كاسياس حيث تسعى ألا يحمل الصغير لقب والده في السياقات العامة والمهنية لتقليل الأعباء النفسية عليه. 

    وتعيش سارة حاليًا حالة من الاستقرار الصحي والمهني بعد تعافيها من جراحة قلبية أجرتها في يناير الماضي كما احتفلت بعيد ميلادها رقم 42 في شهر فبراير الماضي.


  • يولانثي كاباو من الجدل الفني إلى التكريم الأممي


    ارتبط اسم الممثلة الهولندية يولانثي كاباو بزوجها السابق ويسلي شنايدر، وأثارت جدلًا واسعًا بسبب فيلم قصير أنتج في عام 2006 بعنوان "توركش تشيك"، حيث جسدت فيه دور فتاة تركية تدعى ديلارا تقوم بإغواء شاب، وهو الدور الذي كاد أن يفسد انتقال زوجها إلى نادي جلطة سراي التركي في عام 2013 بسبب غضب الجماهير.

    واليوم، تحولت يولانثي إلى أيقونة في العمل الإنساني، حيث حصلت في 17 من شهر مارس لعام 2026 على جائزة الإنجاز مدى الحياة من نقابة المحامين في نيويورك تقديرًا لعملها طوال 18 عامًا في محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال كما تنشغل حاليًا بتصوير الموسم الثاني من مسلسل الواقع الخاص بها على إحدى المنصات الرقمية العالمية.


  • باربرا بيرلسكوني وإدارة إرث الإمبراطورية


    برزت باربرا بيرلسكوني كابنة لمالك نادي ميلان ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، واشتهرت بكونها المديرة التنفيذية التي أثارت الجدل بعلاقتها مع لاعب الفريق ألكساندر باتو، مما خلق تضاربًا في المصالح أثر على النادي فنيًا وإداريًا.

    كما كانت تُلقب بفتاة الأخلاق لانتقادها العلني لسلوكيات والدها الخاصة، أما الآن، فقد ابتعدت باربرا تمامًا عن الشأن الكروي، وتتفرغ في عام 2026 لإدارة التركة المالية الضخمة لعائلتها والتعامل مع الإرث القانوني والمالي الذي تركه والدها، حيث أصبحت سيدة أعمال تدير أصولًا بمليارات اليوروهات بعيدًا عن عالم صفقات اللاعبين.


  • ميليسا ساتا وتحدي السينما

    عاشت عارضة الأزياء الإيطالية ميليسا ساتا سنوات من الهجوم الإعلامي، حيث تم اتهامها بأنها السبب في الإصابات البدنية المتكررة لشركائها الرياضيين مثل بواتينج وبيريتيني بسبب الإفراط في ممارسة الجنس وهو ما نفته دائمًا معتبرة إياه تمييزًا مرفوضًا ضد النساء.

    وفي عام 2026، قررت ميليسا اقتحام عالم التمثيل بشكل احترافي، حيث انضمت في شهر مارس الماضي لطاقم عمل فيلم إثارة سينمائي بعنوان "سي 14" يجري تصويره في مدينة باسانو الإيطالية.

    كما تعيش حالة من الاستقرار العاطفي مع رجل أعمال إيطالي لكنها لا تزال ترتبط بكرة القدم عبر "كينجز ليج" أو دوري الملوك.



  • شاكيرا والسيادة الموسيقية العالمية


    بعد سنوات من كونها السيدة الأولى في مدرجات نادي برشلونة بجانب جيرارد بيكيه، غادرت النجمة الكولومبية شاكيرا عالم كرة القدم بشكل درامي بعد انفصالها الشهير.

    واليوم، تعيش شاكيرا ذروة نجاحها الفني، حيث أعلنت عن جولة غنائية عالمية حطمت أرقامًا قياسية في مبيعات التذاكر. 

    ورغم تأجيل حفلها الذي كان مقررًا اليوم سبعة من أبريل في أهرامات الجيزة إلى شهر نوفمبر القادم، إلا أنها تظل الاسم الأكثر تأثيرًا في الساحة الفنية العالمية، بعيدًا عن أي صلة بنادي برشلونة أو الوسط الرياضي الإسباني.


  • برونا ماركيزين وطموح التمثيل الدولي


    عاشت برونا ماركيزين لسنوات تحت ظل علاقتها المتقلبة مع النجم البرازيلي نيمار، وكانت تظهر دائمًا كأيقونة لمشجعي المنتخب البرازيلي.

    ولكن برونا اختارت في السنوات الأخيرة التركيز على طموحها في هوليوود، وأصبحت الآن واحدة من الوجوه الصاعدة في السينما العالمية وعروض الأزياء في باريس وميلانو.

    وفي شهر أبريل الحالي من عام 2026، رصدت الصحافة العالمية بداية قصة حب جديدة لبرونا مع الفنان شون مينديز، مما يؤكد أنها طوت صفحة كرة القدم والارتباط باللاعبين بشكل نهائي.


  • فانيسا بيرونسيل وحياة الظل بعد العاصفة


    تعتبر عارضة الأزياء الفرنسية فانيسا بيرونسيل بطلة أكبر أزمة أخلاقية شهدتها ملاعب الدوري الإنجليزي في التاريخ الحديث.

    فقد ارتبط اسمها بالخيانة الشهيرة التي جمعتها بقائد المنتخب الإنجليزي السابق جون تيري بينما كانت شريكة لزميله وصديقه المقرب واين بريدج.

    وتسببت تلك الواقعة في عام 2010 في انقسام حاد داخل معسكر منتخب الأسود الثلاثة وأدت إلى تجريد تيري من شارة القيادة واعتزال بريدج اللعب دوليًا تجنبًا لمزاملة صديقه الخائن.

    أما الآن في عام 2026 فقد اختفت فانيسا تمامًا عن منصات عروض الأزياء ووسائل الإعلام الرياضية وفضلت العيش في هدوء تام بعيدًا عن ملاحقة المصورين.

    وتركز فانيسا حاليًا على تربية ابنها وإدارة حياتها الشخصية بخصوصية شديدة محاولة محو آثار الماضي الذي جعلها يومًا ما السيدة الأكثر إثارة للجدل في الصحافة البريطانية.

    آخر ظهور لها كان منذ حوالي عام عندما هاجمت تجاوز اليوتيوبر الشهير "KSI" للحدود وحديثه عن خيانتها.


  • سيلفي ميس وعالم المال والأناقة


    واجهت سيلفي ميس أزمة كبرى في عام 2013 بعد شجار عنيف في ليلة رأس السنة أدى لانفصالها عن اللاعب رافاييل فان دير فارت، وزاد الجدل بارتباط الأخير بصديقتها المقربة.

    سيلفي التي حاربت السرطان أثناء تواجدها في الأضواء الكروية، أصبحت الآن سيدة أعمال ناجحة جدًا في أوروبا، حيث تدير علامات تجارية خاصة بالجمال والأزياء.

    وتظهر سيلفي دائمًا في المهرجانات العالمية كوجه إعلاني مرموق، كما تركز على الظهور مع أبنائها بشكل مستمر.



  • إيرينا شايك وصدام عائلة رونالدو


    تعتبر عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك واحدة من أكثر الوجوه التي ارتبطت بذاكرة مشجعي كرة القدم حول العالم بفضل علاقتها الطويلة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي استمرت لمدة خمس سنوات كاملة.

    بدأت القصة في عام 2010 وتحولت سريعًا إلى مادة دسمة للصحافة العالمية التي كانت تتبع خطوات الثنائي في كل مكان.

    ورغم التناغم الظاهري إلا أن التقارير الصحفية أكدت دائمًا وجود فجوة كبيرة بين إيرينا ووالدة رونالدو حيث قيل إن الأخيرة لم تكن راضية عن طبيعة عمل إيرينا وتحفظها تجاه التقاليد العائلية الصارمة.

    ووصلت الأزمة إلى ذروتها عندما رفضت إيرينا حضور حفل عيد ميلاد والدة رونالدو مما أدى إلى الانفصال النهائي في عام 2015 وهو القرار الذي صدم الملايين حينها وأنهى حقبة كانت فيها إيرينا السيدة الأكثر تأثيرًا في حياة النجم البرتغالي.

    وفي الوقت الحالي تواصل إيرينا تألقها كواحدة من أعلى عارضات الأزياء أجرًا في العالم حيث ظهرت مؤخرًا في شهر مارس الماضي كوجه دعائي رئيس لإحدى دور الأزياء العالمية الكبرى في مدينة باريس.

    وتشير أحدث الأخبار في شهر أبريل الحالي من عام 2026 إلى أن إيرينا بدأت في كتابة مذكراتها الشخصية التي تتناول مسيرتها المهنية وتفاصيل من حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء الرياضية التي فارقتها منذ أكثر من عشر سنوات مؤكدة أنها نجحت في بناء إمبراطورية فنية وتجارية مستقلة تمامًا.