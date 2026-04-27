"سيحظى بالوداع الذي يستحقه".. فان دايك يراهن على "التعافي السريع" لصلاح

يرفض قائد ليفربول تقبل فكرة أن صلاح قد سجل بالفعل ظهوره الأخير مع النادي. وكان المهاجم قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز "الريدز" بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس، مما ترك الجماهير في حالة من القلق حيال انتهاء فترته الحافلة بالألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله المؤكد في الصيف.

وعلى الرغم من المشهد القاتم لخروج صلاح وهو يعرج، يعتقد فان دايك أن قدرات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً على التعافي السريع قد تمكنه من العودة لخوض المباريات الختامية على أرض الفريق. وقال المدافع عندما سُئل عما إذا كان صلاح سيلعب مجدداً: "آمل ذلك، سيكون هناك تقييم طبي يحدد طبيعة المشكلة، وأنا أعلم أنه يبذل قصارى جهده للعودة إلى أرض الملعب في أسرع وقت ممكن".