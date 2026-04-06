"سيبقى هذا اليوم محفوراً في ذاكرتي" - كريستيانو رونالدو يُظهر رقيه بلفتة إنسانية تجاه المهاجم البرازيلي بعد مهرجان الأهداف الذي قدمه "النصر"
وعد تم الوفاء به على أرض الملعب
خلال مباراة النصر ضد النجمة في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة، اقترب المهاجم البرازيلي فيليبي كاردوسو من قائد فريق النصر رونالدو لطلب قميصه.
ولم يكتف الأسطورة البرتغالي بالإيماء برأسه والانصراف فحسب، بل توقف ليقرأ بعناية اسم كاردوسو ورقمه على ظهر قميصه. وقد أظهرت هذه اللفتة المتعمدة، التي تأكد من خلالها من هوية الخصم الذي سيقابله لتبادل القمصان بعد صافرة النهاية، مستوى من الاحترام ترك أثراً عميقاً في قلب لاعب كاسا بيا السابق.
لحظة «لا تُنسى» لكاردوسو
ووفاءً بوعده، ما إن انتهت المباراة حتى بحث رونالدو عن كاردوسو لتسليمه هذه التذكار الثمين، مما جعل المهاجم البرازيلي يغمره التأثر جراء هذا اللقاء مع نجمه المفضل.
ونقل كاردوسو فرحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة لقميص النصر الأصفر والأزرق الشهير. وكتب المهاجم في منشور مؤثر على إنستغرام عقب المباراة: "لسوء الحظ، لم تكن النتيجة جيدة لفريقنا، لكن هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرتي".
تألق فردي وسط صعوبات الفريق
في حين يجد فريق النجمة نفسه حالياً يعاني في مؤخرة جدول الترتيب، كان كاردوسو بمثابة نقطة مضيئة نادرة للفريق السعودي. ففي الهزيمة بنتيجة 5-2 أمام النصر، تمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة، ليثبت أنه قادر على المنافسة على نفس المستوى مع أعظم هداف في تاريخ اللعبة، الذي سجل هدفين لصالح الفريق المضيف.
منذ انضمامه إلى ناديه الحالي بعد فترة قضاها في البرتغال مع كاسا بيا بين عامي 2023 و2024، يقدم كاردوسو أداءً مبهراً. في سبع مباريات فقط، سجل البرازيلي ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة، مما يدل على أنه يبذل قصارى جهده لانتشال فريقه من مستنقع الهبوط.
سعي رونالدو الدؤوب نحو تحقيق 1000 هدف
بالنسبة لرونالدو، كانت هذه الليلة مجرد خطوة أخرى نحو هدفه النهائي في مسيرته. وقد قدم هدفاه دليلاً دامغاً على أن اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً لم يقترب بعد من نهاية مسيرته. فهو يواصل تقليص الفارق عن الإنجاز المذهل المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية، وهو هدف يبدو أنه سيتحقق حتماً مع كل مباراة يخوضها مع فريق النصر.
يبلغ رصيد رونالدو الآن 967 هدفاً، ما يجعله على بعد 33 هدفاً فقط من بلوغ علامة الألف هدف في مسيرته.