بعد سيبايوس وأربيلوا .. أنباء عن أزمة جديدة في غرف ملابس ريال مدريد بطلها روديجر!
ماذا يحدث في مدريد؟
ريال مدريد لم يفز سوى بمباراة واحدة من آخر ست مباريات، ويبدو أنه سيختتم الموسم دون أي لقب كبير للسنة الثانية على التوالي.
"موندو" قالت بخصوص الوضع الداخلي في فالديبيباس: "أصبحت غرفة ملابس "الرويالز" بمثابة برميل بارود حقيقي"، وتستمر الشائعات حول وجود خلافات داخلية بين اللاعبين، في حين يواجه المدير الفني ألفارو أربيلوا استياءً واسع النطاق؛ ومن المتوقع أن يرحل بمجرد انتهاء الموسم.
وقد تم ربط أسماء النجوم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام مراراً وتكراراً بالخلافات المستمرة، بما في ذلك الاشتباكات فيما بينهم.
أنباء عن صدام بطله روديجر
أفادت صحيفتا «ماركا»و«آس» يوم الجمعة أن الخلاف بين لاعب الوسط داني سيبايوس وأربيلوا قد تصاعد خلال محادثة خاصة جرت بينهما في اليوم السابق، مما دفع سيبايوس إلى رفض أي اتصال آخر مع مدرب ريال مدريد طوال الفترة المتبقية من الموسم.
وتطرق أربيلوا إلى هذه القضية بحذر خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، حيث قال: "أنا لا أناقش شؤوني مع اللاعبين في العلن. منذ أكثر من 20 عاماً، كان أول شيء تعلمته من اللاعبين المخضرمين هو أن ما يحدث في غرفة الملابس يبقى هناك. لقد التزمت بذلك طوال 20 عاماً وسأستمر في ذلك".
من ناحية أخرى، تزعم ESPN أن أنطونيو روديجر اشتبك مؤخرًا مع أحد زملائه، وهو حادث حاول النادي التكتم عليه. وتضيف صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدافع "فقد أعصابه". كما اشتدت التوترات بين أربيلوا وداني كارفاخال، وكذلك راؤول أسينسيو.
وأعلن ريال مدريد عن إصابة كارفخال في القدم مساء اليوم السبت، في بيان رسمي قد يكتب نهاية موسم المدافع المخضرم.
أربيلوا على وشك مغادرة ريال مدريد – فهل سيتولى مورينيو زمام الأمور؟
ولن تكون هذه أول زلة لروديجر في الآونة الأخيرة. ففي الآونة الأخيرة، خلال مباراة الإياب في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ، اتهمه يوسيب ستانيسيتش بإهانة غير لائقة: «كانت مجرد كلمة واحدة — قيلت مرتين. لكن يمكنك أن تسأله بنفسك عما قاله. ربما يكون رجلاً بما يكفي ليعترف بذلك!».
في غضون ذلك، تشير تقارير إعلامية متكررة إلى أن إدارة ريال مدريد تبحث بشكل عاجل عن خليفة لأربيلوا، الذي حل محل تشابي ألونسو في بداية العام فقط. ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتيك"، يفضل الرئيس فلورنتينو بيريز جوزيه مورينيو لإعادة الانضباط إلى الفريق، وقد قلل "المدرب الخاص" من أهمية هذه التكهنات، مؤكداً أن "لا أحد من ريال مدريد" قد اتصل به.
ومن بين المرشحين الآخرين الذين تم ذكرهم مؤخرًا المدرب الفرنسي المنتهية ولايته ديدييه ديشان، ويورجن كلوب، وماسيميليانو أليجري.