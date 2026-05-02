بعد سيبايوس وأربيلوا .. أنباء عن أزمة جديدة في غرف ملابس ريال مدريد بطلها روديجر!

ريال مدريد لم يفز سوى بمباراة واحدة من آخر ست مباريات، ويبدو أنه سيختتم الموسم دون أي لقب كبير للسنة الثانية على التوالي.

"موندو" قالت بخصوص الوضع الداخلي في فالديبيباس: "أصبحت غرفة ملابس "الرويالز" بمثابة برميل بارود حقيقي"، وتستمر الشائعات حول وجود خلافات داخلية بين اللاعبين، في حين يواجه المدير الفني ألفارو أربيلوا استياءً واسع النطاق؛ ومن المتوقع أن يرحل بمجرد انتهاء الموسم.

وقد تم ربط أسماء النجوم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام مراراً وتكراراً بالخلافات المستمرة، بما في ذلك الاشتباكات فيما بينهم.