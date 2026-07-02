كسب تعاطف العالم بـ"رواية الوفاة المغلوطة" | "العظيم" سيباستيان ديسابر .. تمرد على حياة والده وتدخل الجيش الفرنسي لإجلائه من كوت ديفوار

ماذا فعل ديسابر أمام تحدي والده برفع يده من تحمل تكاليف إقامته وحيدًا في كان؟ .. سلك مجالين مختلفين تمامًا ما بين الطب والعمل الإداري!

لتعلم أولًا أن ديسابر في فترة شبابه كان لاعبًا في فرق الهواة بفرنسا، ومسيرته كلاعب لم تتخط هذا الحد، رغم قوته الحالية على الساحة التدريبية، لكنه من القلائل الذين فشلوا كلاعبين ونجحوا كمدربين.

لذا بعد ترك والده له، كسب قوت يومه من اللعب في نادي موجان ثم روشفيل في دوري الهواة الفرنسي، بينما استكمل دراسته بالحصول على بكالوريا علمية ثم دبلوم تقني عالي في التحاليل الطبية لمدة عامين، ثم درس عامًا وحيدًا في كلية الطب.

من خلال تلك الدراسات، عمل في مستشفى "بروساي" في مدينة كان – مستشفى سيمون فيل حاليًا – تحديدًا في قسم أمراض الدم بعد حصوله على الدبلوم التقني العالي في البيولوجيا والتحالية الطبية، لكنها كانت وظيفة مؤقتة لسد مكان أحد الموظفين الغائبين لعدة أشهر، ومع عودته، غادر ديسابر المستشفى.

ومن العمل في المجال الطبي، اتجه للعمل في شركة "لانغوازور" للتدريب المهني، حيث كان يقود عشرات الموظفين وهو ابن الـ24 عامًا، وهذه الفرصة تحديدًا ما جعلت منه مدربًا ناجحًا من الناحية الإدارية قبل الفنية، حيث يرى الفرنسي أن نجاح المدرب يعتمد على 50% إدارة و50% تدريب.

نجاح ديسابر في حياته العملية لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى أنه عمل كلاعب ومدرب في آنٍ واحد بنادي روشفيل، إذ لعب للفريق الأول به وفي نفس الوقت تولى المسؤولية الفنية للفريق الرديف بعد رحيل المدرب.



