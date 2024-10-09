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أسس نادي منزليAmazon
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كفى تفكيرًا في الذهاب للصالة الرياضية.. وأسس نادي منزلي خاص بك

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اعرف كيفية تصميم صالة ألعاب رياضية في المنزل!

يفكر كثيرون في الاشتراك بصالة الألعاب الرياضية، لكنهم يواجهون صعوبات عديدة تتعلق بتحديد وقت الفراغ وامتلاك الإرادة والرغبة. حتى أولئك الذين اشتركوا بالفعل يعانون من التكاسل، مما يُصعّب عليهم الذهاب إلى الصالة وأداء التمارين الرياضية.

ولكن مع الأهمية الكبرى لأداء هذه التمارين على المستوى الصحي والنفسي، بات من الضروري تأسيس نادي منزلي في البيت.

يوفر موقع أمازون الإمارات العديد من الأجهزة الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل منزل، وتلائم المساحات الصغيرة، لتكون بمثابة نادي منزلي يغنيك عن صالة الألعاب الرياضية.

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في البداية، يجب أن تقسم الأجهزة إلى قسمين: الأول معني بالجهد البدني مثل أجهزة الجري، والآخر مخصص لرفع الأوزان، وهو ما نستعرضه فيما يلي: