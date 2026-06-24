ليلة حسم الصدارة: انهيار "حصن كندا المنيع" رغم الإنجاز التاريخي.. ونجم سويسرا ينجو من ذكرى الراحل ديوجو جوتا!

أُسدِل الستار في الدقيقة الأخيرة من يوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وشهدت الليلة الختامية لمنافسات "المجموعة الثانية"، إثارة كروية كبيرة للغاية؛ خاصة في المباراة التي جمعت بين أصحاب الأرض منتخب كندا، ونظيره السويسري العنيد.

وتمكن منتخب سويسرا من الفوز (2-1) ضد كندا؛ ليخطف صدارة "المجموعة الثانية" برصيد 7 نقاط، مع ترك أصحاب الأرض في الوصافة بـ4 نقاط.

وسجل المنتخب السويسري ثنائيته، بواسطة كل من روبن فارجاس ويوهان مانزامبي في الدقيقتين 46 و57؛ بينما أحرز بروميس دافيد هدف كندا الوحيد، في الدقيقة 76.

وبذلك.. ستواجه سويسرا أحد المنتخبات أصحاب أفضل "مركز ثالث"؛ في الوقت الذي ستلتقي فيه كندا مع وصيف "المجموعة الأولى"، التي تضم المكسيك وكوريا الجنوبية وتشيكيا وجنوب إفريقيا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز منتخب سويسرا على نظيره الكندي..