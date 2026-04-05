سون هيونغ-مين يواجه توقعات «غير واقعية» في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يعادل نجم لوس أنجلوس إف سي الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة الذي يحمله ليونيل ميسي
ابنه يحقق إنجازاً يضاهي إنجاز ميسي في الفوز الساحق بأورلاندو
أخرس نجم لوس أنجلوس إف سي سون هيونغ-مين أصوات جميع المنتقدين الذين شككوا في تأثيره في أمريكا الشمالية، بعد أن عادل الرقم القياسي الرائع في دوري MLS الذي كان يحمله ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.
خلال الفوز الساحق 6-0 على أورلاندو سيتي، قدم قائد توتنهام هوتسبير السابق أربع تمريرات حاسمة في أول 39 دقيقة من المباراة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يسجل أربع تمريرات حاسمة أو أكثر في شوط واحد.
سمحت مهارات صانع الألعاب البالغ من العمر 33 عامًا لزميله دينيس بوانجا بالتألق، حيث أعاد الثنائي إحياء التناغم الذي ميز هجوم لوس أنجلوس إف سي منذ وصول سون من الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي.
وبينما لا يزال سون يبحث عن هدفه الأول في موسم 2026، فإن هيمنته كأفضل صانع ألعاب في الدوري أبقت "الأسود والذهبي" في صدارة المؤتمر الغربي ورسخت مكانتهم كالفريق الذي يجب التغلب عليه هذا الموسم.
دوس سانتوس ينتقد التوقعات «الوهمية»
على الرغم من الطابع التاريخي لهذا الأداء، سارع المدرب مارك دوس سانتوس إلى الدفاع عن نجمه أمام أولئك الذين يتوقعون أن يسجل اللاعب المخضرم بنفس المعدل الهدف الذي كان عليه في لندن. وقال دوس سانتوس بعد المباراة: "كان سوني رائعاً. ليس عليه أن يسجل في كل مباراة. عليه أن يساعد الفريق، وهذا ما يفعله، لذا فإنني أرى الأمر من منظور مختلف".
أعجب المدرب بالكفاءة الفائقة التي أظهرها اللاعب الكوري الجنوبي خلال الشوط الأول في ملعب BMO. وأضاف دوس سانتوس: "[لقد] شارك في أهدافنا الخمسة في الشوط الأول. ماذا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك؟ إذا كان الناس يعتقدون أنه سيسجل خمسة أهداف في كل مباراة، فهذا وهم... يا له من أداء في الشوط الأول... كانت طريقة لعبه قوية للغاية".
بوانغا يستفيد من رؤية سون
كان دينيس بوانغا المستفيد الأكبر من الرؤية المذهلة التي أظهرها سون، حيث سجل ثلاثية في غضون تسع دقائق فقط، وجاءت جميعها بفضل تمريرات حاسمة من اللاعب الكوري الجنوبي. وقد عادل هذا الإنجاز ثالث أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، متساويًا مع الرقم القياسي الذي سجله أليخاندرو مورينو عام 2004. وقد دفعت التآزر الهجومي بين اللاعبين فريق لوس أنجلوس إف سي إلى تحقيق انطلاقة خالية من الهزائم في ست مباريات، بينما حافظ هوغو لوريس على صلابة الدفاع بست مباريات متتالية دون استقبال أهداف.
الأنظار تتجه نحو المجد القاري
بعد أن رسخ كل من لوس أنجلوس إف سي وسون هيمنتهما على الصعيد المحلي، يوجهان أنظارهما الآن نحو كأس أبطال الكونكاكاف ومباراة ربع النهائي الحاسمة ضد فريق كروز أزول، أحد عمالقة الدوري المكسيكي. ويسعى نادي لوس أنجلوس جاهدًا للفوز بأول لقب قاري له بعد أن خسر في نهائيات عامي 2020 و2023. ويمثل لقاء منتصف الأسبوع اختباراً مهماً لفريقه المليء بالنجوم، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين أدائه المحلي والسعي وراء لقب طال انتظاره.