ترجمه
سوندرلاند يخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد بورت فيل، الفريق المتذيل في دوري الدرجة الأولى، في مفاجأة مدوية
سحر كأس الاتحاد الإنجليزي
فشل فريق بلاك كاتس في فرض سيطرته على الدوري الممتاز أمام خصم كان الكثيرون يتوقعون هزيمته بسهولة. كانت الأجواء في بورسلم مشحونة منذ صافرة البداية، حيث شعر 10,685 من جماهير الفريق المضيف بإمكانية تحقيق إنجاز تاريخي في مواجهة ضيوفهم اللامعين.
وين يغرق القطط السوداء
جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 28 بواسطة بن وين. بعد أن أبقى هجوم فالي العازم على الكرة حية من ركلة ركنية، قفز المهاجم - الذي يصادف أنه من مشجعي نيوكاسل، ألد أعداء سندرلاند - أعلى من الجميع ليحول الكرة برأسه إلى شباك المرمى. أدى الهدف إلى إثارة جنون المشجعين المحليين الذين احتفلوا بتقدم فريقهم غير المتوقع. ساندرلاند، بقيادة نجومه البارزين، كافح من أجل إيجاد أي إيقاع في رد فعله على هذه النكسة. على الرغم من سيطرة فريق الدوري الممتاز على الكرة، إلا أنه افتقر إلى الحسم المطلوب لكسر دفاع بورت فالي الذي لعب بصرامة دفاعية تليق بفريق أعلى منه في ترتيب الدوري.
وفقًا لـ Opta، يمثل هذا الفوز علامة فارقة في تاريخ بورت فيل، حيث وصل الفريق الآن إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية فقط في تاريخه (المرة الأولى كانت في 1953-54). علاوة على ذلك، بفوزه على بلاك كاتس، أطاح فاليانتس بمنافس من الدوري الإنجليزي الممتاز من المنافسة للمرة الأولى منذ فوزه الشهير على إيفرتون في الدور الرابع 1995-96.
فاليانت يقف شامخاً
كان الشوط الثاني في الغالب قصة دفاعية من قبل فريق الدرجة الأولى الذي يحتل المركز الأخير. مع اقتراب نهاية المباراة، أرسل سندرلاند العديد من لاعبيه إلى الأمام في محاولة يائسة لفرض وقت إضافي، لكنهم واجهوا جدارًا من القمصان البيضاء في كل مرة. ظل تنظيم وروح فالي سليمين طوال المراحل النهائية.
على الرغم من الفارق الكبير في الجودة والموارد، لم يبذل بلاك كاتس ما يكفي لضمان العودة. تم إخماد تشكيلتهم المليئة بالنجوم بفضل الانضباط التكتيكي للفريق المضيف، الذي ذكّر عالم كرة القدم بأن هذه المسابقة لا تزال أكبر مسرح للمفاجآت. أدى صافرة النهاية إلى مشاهد احتفال صاخبة مع اكتمال قصة الفريق المستضعف.
أحلام ربع النهائي
يوجه بورت فالي الآن انتباهه إلى قرعة ربع النهائي، المقرر إجراؤها يوم الاثنين. يمثل هذا الفوز نقطة تحول مهمة في موسم صعب للنادي، حيث يمنح مشجعيه دفعة معنوية كانوا في أمس الحاجة إليها. بالنسبة لفريق فاليانتس، أصبح احتمال خوض مباراة أخرى مهمة في دور الثمانية حقيقة واقعة.
أما سندرلاند، فسيترك ليتأمل الفرصة الضائعة والخروج المهين على يد الفريق الأقل تصنيفًا المتبقي في المسابقة. يجب أن يتحول تركيز بلاك كاتس الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسعيه للوصول إلى المراكز العشرة الأولى، حيث من المرجح أن يظل وزن هذه المفاجأة المثيرة عالقًا في ذاكرة مشجعيه المسافرين لفترة طويلة.
