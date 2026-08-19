"دمار مانشستر سيتي هو كلمة السر" .. انسوا ألفاريز وانتظروا هالاند في برشلونة بفضل رودري وجوارديولا!

وكأن جماهير برشلونة موعودة في كل صيف مع سوق الانتقالات، ارتباط طويل بأحدهم يتحول إلى مسلسل، نهايته سلبية وصادمة، أو إيجابية مملة بتوقيع اللاعب بعدما شعر الجميع بفقدان الحماس والشغف تجاه الصفقة.

بالأمس، كان موعدنا مع نيكو ويليامز الذي أوهم الجميع أنه يريد برشلونة، قبل أن يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو، واليوم نحن نتحدث عن خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

الأرجنتيني هو المهاجم الحلم لبرشلونة، ولا شك أنه يستحق هذه المكانة، بسبب التطور الشديد الذي يمر به مع نادي العاصمة الإسبانية، كما أن اللاعب جعل الأمور واضحة برغبته في الذهاب إلى كتالونيا.

أتلتيكو أوضح موقفه أيضًا، لا مجال للبيع، وبالتحديد برشلونة، المنافس المباشر على لقب الدوري الإسباني، وحتى هذه اللحظة فالصفقة متوقفة تمامًا واللاعب سيبقى في ناديه حتى نهاية السوق.

وبعيدًا عن التقارير الصحفية التي تمنحك الأمل في إمكانية حدوث الصفقة، هناك سيناريو آخر قد يسير فيه برشلونة، وذلك بالتعاقد مع من أجلس ألفاريز على الدكة في مانشستر سيتي، وأجبره على الانتقال لأتلتيكو من البداية .. إنه إرلينج هالاند!