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Transfer Grades GFXGetty/GOAL
علي سمير

الفائزون والخاسرون بالميركاتو الصيفي .. الهلال يكتسح وطفرة منقوصة لبرشلونة وأحدهم أطلق النار على قدميه!

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نظرة شاملة على سوق الانتقالات لموسم 2026/2027

وسط الكثير من التكهنات والشائعات والـ"Here We Go” و "تم الاتفاق بشكل نهائي" .. تم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا لموسم 2026/2027، بعد حالة من النشاط والصفقات النارية.

بدايةً من اليوم، الأربعاء، 2 سبتمبر، ستعود الحياة إلى طبيعتها، من دعم صفوفه بشكل كامل فقد أفلت من أزمات مع جماهيره، ومن لم يفعل ذلك فلا يوجد وقت للندم .. انتهى كل شيء.

نحن هنا نستثني الأندية السعودية، التي أمامها فرصة للتدعيم حتى إغلاق السوق في البلاد يوم 6 سبتمبر الجاري، وإن كانت الصورة قد اتضحت بالفعل للأندية المتنافسة في دوري روشن.

من فاز ومن خسر في سوق الانتقالات الصيفية؟ هذا ما سنستعرضه في السطور التالية ..

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  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    ريال مدريد وطفرة مورينيو

    الراحلون : جونزالو جارسيا، سيزار بالاسيوس، فران جارسيا، ماريو مارتين، فران جونزاليس، داني سيبايوس، فرانكو ماتانتونو "إعارة"، داني كارباخال ودافيد ألابا.

    صفقات جديدة : يان ديوماندي، مارك كوكوريلا، كارلوس إسبي، دينزل دومفريس، برناردو سيلفا، إبراهيما كوناتي. "مجموع إنفاق : 225 مليون يورو"

    بكل تأكيد ريال مدريد يأتي على رأس الفائزين، بعد تدعيم البرتغالي جوزيه مورينيو لصفوف فريقه، وترميم خط الدفاع بدومفريس الذي أصبح منافسًا شرسًا لترنت أرنولد، وكذلك بإضافة إبراهيما كوناتي ومارك كوكوريلا.

    الطفرة التي أحدثها مورينيو كذلك وصلت إلى الهجوم بالتعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي مقابل 125 مليون يورو، مع ضم برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

    ربما كانت ستصبح الأمور مثالية لو نجح الميرينجي في ضم رودري قبل أن يخطفه برشلونة، لحاجة الفريق للاعب وسط من هذا الطراز، ولكن العمل الذي قام به الرئيس فلورنتينو بيريز انعكس كثيرًا على الفريق في بدايته للموسم الجديد.



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  • rodri(C)Getty Images

    برشلونة وفرحة منقوصة

    الراحلون : فيران توريس، أنسو فاتي، تومي ماركيس، هيكتور فورت، جيلي فيرنانديز، ألفارو كورتيس، إيناكي بينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جوفري تورنتس، رونالد أراوخو، توني فيرنانديز، مارك كاسادو، مارك تير شتيجن، آرون ياكوبيشفيلي.

    صفقات جديدة : أنتوني جوردون، رودري، كريم أديمي، جابرييل جيسوس، جيسي بيسيو، دومينيك ليفاكوفيتش، جواو كانسيلو وحمزة عبد الكريم. "مجموع الإنفاق 184 مليون يورو"

    هنا الأمور تختلف قليلًا، لأن أولويات النادي الكتالوني كانت تحتم فكرة التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي لتعويض رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس، وبدلًا من ذلك تم التعاقد مع كريم أديمي وجيسوس، وهو الثنائي الذي تحاصره الكثير من الشكوك، خاصة البرازيلي المعروف بإصاباته.

    خوليان ألفاريز كان الهدف الرئيسي لبرشلونة، ولكن أتلتيكو مدريد رفض فكرة بيعه لمنافسه، وأغلق الباب تمامًا امام فكرة التفاوض، ليضطر اللاعب إلى البقاء لحين إشعار آخر.

    ومن حسن حظ برشلونة أن ألفاريز لم يوافق على العرض الذي تقدم به آرسنال لضمه، مما يفتح الباب أمام إمكانية المحاولة مرة أخرى في يناير أو الصيف القادم.

    وأما على صعيد الدفاع، فكان الفريق بحاجة إلى ظهير "ضم كانسيلو"، وكذلك إلى قلب دفاع أيسر، وفشلت كل محاولاته لجلب أليساندرو باستوني من إنتر أو نيكو شلوتربيك من بوروسيا دورتموند.

    بالحديث عن هذه المعطيات كنا سنحكم على ميركاتو برشلونة بالفشل، ولكن فكرة خطف رودري من ريال مدريد مع باقي الإضافات الأخرى تضع النادي الكتالوني ضمن الفائزين.

  • 이강인 (Lee Kang-In)Getty Images

    أتلتيكو مدريد وقضية ألفاريز

    الراحلون : ماتي روجيري، تياجو ألمادا، ناهويل مولينا، خوليو دياز، أنطوان جريزمان، كليمون لونجليه، توماس ليمار، هوراتيو مودولفان، خوسيه ماريا خيمينيز.

    صفقات جديدة : مورتين هيوملاند، لي كانج إن، كريستيان روميرو، أليخاندرو جريمالدو، جوناثان ديفيد. "مجموع إنفاق 123 مليون يورو".

    لا شك أنه عندما نتحدث عن أتلتيكو مدريد وميركاتو 2026، فمن المؤكد أن خوليان ألفاريز يجب أن يكون الموضوع الرئيسي، بسبب الحرب التي دخلها النادي الإسباني مع برشلونة لمنع انتقال اللاعب لنظيره الكتالوني وانتصر بها في النهاية "لحين إشعار آخر".

    النادي فعل كل ما بوسعه حتى لا يتسبب في إضعاف حظوظه أمام ريال مدريد وبرشلونة في الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، وقرر المجازفة بإبقاء اللاعب على عكس رغبته وحرمانه من تحقيق حلمه لهذا الصيف.

    بكل تأكيد الأمر سيكون مخاطرة هائلة، وعلى دييجو سيميوني محاولة دمج اللاعب من جديد لصفوفه، والتعامل مع الوضع الحالي بأفضل شكل ممكن بعد إغلاق السوق.

    وبعيدًا عن ألفاريز، واجه أليماني مشكلة جعلته في وضع محرج، عندما حاول "فاشلًا" بيع أوبيد فارجاس وكارلوس مارتين، لإفساح الطريق لنيكولاس تاليافيكو من أجل دعم مركز الظهير الأيسر، مما أدى إلى إلغاء الصفقة وبقاء الأخير في ليون.

    ويفشل بذلك أتلتيكو في التعاقد مع منافس لأليخاندرو جريمالدو وفقًا للخطة التي وضعت ببداية السوق، كما عوض رحيل أنطوان جريزمان بضم المتألق لي كانج إن وجوناثان ديفيد، مع وجود خوليان ألفاريز.

    لا يمكن الحكم بالفشل على أتلتيكو ومديره الرياضي ماتيو أليماني بالفشل بسبب قضية الظهير الأيسر، لذلك يمكن وضعه مع الفائزين خاصة بعد انتصاره بقضية ألفاريز.

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  • GOAL ONLY Ferran Torres GFXGoal AR, Gemini

    باريس لا يعرف الخسارة

    راحلون : برادلي باركولا، جونسالو راموش، إبراهيم مبايي، راندال كولو مواني، لي كانج إن، نوهام كامارا، يورام زاجي، ريناتو مارين، جابرييل موسكاردو، خليل العياري، ريناتو سانشيز.

    صفقات جديدة : ماغنيس أكليوش، فيران توريس، ميكا جوتس، لوكاس دين، خليل العياري "قبل إعارته"، أليساندرو لونجوني. "مجموع الإنفاق 152 مليون يورو"

    ببساطة شديدة، عندما نتحدث عن ميركاتو باريس، يجب التطرق إلى ذكاء المدير لويس كامبوس في التعامل مع ملفات البيع والشراء معًا، والتخلي عن العناصر التي لا تشارك بصفة أساسية بمبالغ عالية.

    باريس حاول التجديد لباركولا، لكنه رفض وهذه ليست أزمة، بسبب الدور الثانوي للفرنسي مع المدرب لويس إنريكي، ولكن كامبوس باعه إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات المستقبلية.

    وبدلًا من باركولا، تعاقد النادي مع موهبتين على أعلى مستوى، بضم ميكا جوتس من أياكس بـ45 مليون يورو وماغنيس من موناكو بـ50 مليونًا!

    وفعل نفس الشيء عندما باع راموش إلى ميلان، وجلب بدلًا منه فيران توريس بقيمة أقل وهي 48.50 مليون يورو، ليصل مجموع البيع بالنسبة لباريس 334 مليونًا.

    مما يعني أن باريس تخلى عن عناصر فائضة عن الحاجة، واستبدلها بطريقة مناسبة وحقق أرباحًا طائلة من المبيعات، إذن النادي الفرنسي من الفائزين دون أي شك!

  • SaibariGetty Images

    بايرن ميونخ .. صفقات جيدة لكنها لا تكفي

    راحلون : جواو بالينيا، نويل أسيكو، دانيل بيريتز، ألكساندر نوبل، جوناه أساري، ماوريس كراتينماتشر، لوفرو زفوناريك، ليون جوريتسكا، رافائيل جيريرو، فيليب تشافيز، أريون إبراهيموفيتش، بريان زاراجوزا.

    صفقات جديدة : إسماعيل صيباري، ناثانيل براون، بارا ندياي.

    النادي البافاري أنفق 106.95 مليون يورو فقط على صفقات جديدة، ويعتبر صيباري هو العنصر الأبرز، بينما تخلى على الجانب الآخر عن مجموعة كبيرة من اللاعبين.

    حملة "التنظيف" التي شهدها بايرن تبدو جيدة ومفيدة، ولكن النادي فشل في ضم أنتوني جوردون الذي خطفه برشلونة، وعجز عن إضافة المزيد من العناصر التي تساعده على المنافسة والعودة لمنصة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

    ميركاتو بايرن ليس سيئًا، ولكنه يكفي فقط للفوز بالدوري الألماني مرة أخرى، ولا يساعد المدرب فينسنت كومباني عن تحقيق حلمه الأوروبي، لذلك يمكن اعتباره من الخاسرين.

  • Chivu Inter GOAL GFX HDGetty GOAL

    رباعي إيطاليا .. إنتر ينتصر

    وأما بالحديث عن السوق الإيطالية، سنجد أن إنتر قام بإضافة الهوية الإنجليزية له، وربما يرجع ذلك لتقوية حظوظ الفريق على الصعيد الأوروبي، وذلك عن طريق ضم دجيد سبينس وكيرتس جونز وجون ستونز.

    صفقة جونز على وجه التحديد ستكون مثيرة للاهتمام، بسبب قدرته على حمل الكرة والتعامل مع الضغط والتحرك بين الخطوط، بالإضافة إلى التعاقد مع أليكساندر ستانكوفيتش من كلوب بروج، مع الرحيل الأبرز بمغادرة دينزل دومفريس إلى ريال مدريد.

    فريق المدرب كريستيان كيفو تحسن كثيرًا من ناحية دكة البدلاء أو الأساسيين، وأضاف بعض الطابع البدني للفريق الذي يمنحه أفضلية عند الاحتكاك بمدارس مختلفة في دوري أبطال أوروبا.

    وبالحديث عن ميلان، سيكون من الصعب اعتباره من الفائزين، على الرغم من البداية الجيدة لجونسالو راموش، لأن الفريق خسر رافائيل لياو وقام بتعويضه بأوماري هاتشينسون، مع ضم دييجو موريرا الوافد من ستراسبورج والمدافع ماريو جيلا.

    الروسونيري فقد أحد أهم الحلول الفردية بصفوفه، ولم يعوضها بالشكل الكافي، مما ينذر بموسم صعب للمدرب روبن أموريم، لذلك ميلان من ضمن الخاسرين، رغم إنفاقه 163.70 مليون يورو على صفقات جديدة.

    وربما يعتبر نجاح سوق ميلان مشروطًا بتلك العناصر التي ضمها، في حالة نجاح جيلا وهاتشينسون، وإن كانت الشكوك تحوم حول الأخير على وجه التحديد بسبب فشله في أغلب التجارب التي خاضها منذ رحيله عن شباب آرسنال في 2022.

    وأما يوفنتوس، فيمكن اعتباره من الفائزين بكل تأكيد، بسبب العمق الهجومي الذي أضافه للفريق بقدوم راندال كولو مواني وكريم ألايبيجوفيتش وجيريمي بوجا ونيك فولتيمادي ولويس أوبيندا "قبل إعارته لليون"، مع رحيل جوناثان ديفيد إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

    "على الورق" صيف يوفي يبدو ممتازًأ، ولكن يتبقى ما إذا كان يمكن للمدرب لوتشيانو سباليتي ترجمة الأموال التي أنفقت بأداء مميز على أرض الملعب لتعويض خيبة الأمل التي عاشها النادي الموسم الماضي، بتأكد غيابه عن دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رباعي دوري روشن .. الهلال يكتسح الجميع

    السوق السعودي لا يزال مفتوحًا حتى 6 سبتمبر الجاري، ولذلك يجب تأجيل الحكم النهائي، ولكن إليكم نظرة سريعة على الأوضاع الحالية ..

    الهلال "فائز" : تعاقد مع كريسنسيو سامرفيل وأولي واتكينز ومحمد محزري ومحمد الصرنوخ وجابرييل مارتينيلي، ويعتبر الأكثر استفادة من السوق حاليًا، وهو الأمر الذي وضح كثيرًا على الفريق ببداية الموسم مع سيموني إنزاجي، وشاهدناه في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن.

    الاتحاد "خاسر": العميد تعاقد مع يان كارلو سيميتش وستيفان كيلير وراكان كعبي وفارس عبدي ومختار علي، ولكن لا يزال بحاجة إلى لاعب محور لتعويض رحيل فابينيو بالإضافة لبديل لموسى ديابي بعد عودته إلى بايرن ليفركوزن، ومهاجم بجوار جورج إليخينيا وحارس جديد أيضًا.

    الأهلي "خاسر" : الراقي أنفق 72.26 مليون يورو على صفقات جديدة، بضم فرانشيسكو ترينكاو وإدوارد سبيرستيان ونايف مسعود وأرتيم بوندارينكو وأبوبكر كينتيه، ولكن أغلبها صفقات دون المستوى باستثناء سبيرستيان، الذي يقدم مستويات جيدة حتى الآن، بتسجيل هدفين وصناعة 3.

    النصر: العالمي أبرم صفقة واحدة فقط بسبب خضوعه للرقابة المالية، بالتعاقد مع سامو كوستا مقابل 22 مليون يورو، وفي المقابل تخلى عن مجموعة أخرى من اللاعبين بالمجان أبرزهم مارسيلو بروزفيتش الذي رحل بعد نهاية عقده.

    الوضع الحالي لا يشير إلى أن المدرب أنجي بوستيكوجلو بحاجة إلى تعزيزات جذرية، ولكن الفريق لا يزال بحاجة إلى ظهيرين ولاعب وسط آخر بجوار كوستا، لذلك من الصعب الحكم عليه كخاسر حتى الآن.



  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    تشيلسي .. صفقة مارتينيز لا تشفع لكارثة الوسط

    الراحلون : إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس، نيكولاس جاكسون، مارك كوكوريلا، ليام ديلاب، تريفور تشالوبا، تيريك جورج، مارك جويو، توسين أديبايو، بينوا بادياشيلي، ديفيد فوفانا، أليخاندرو جارناتشو، روبرتو سانشيز وميخايلو مودريك وغيرهم.

    صفقات جديدة : مورجان روجرز، ماكسينس لاكروا، ماركو باليسترا، جيوفاني كويندا، فالنتينو باركو، إيمانويل إيميجا، بيب تشافاريا، إيميليانو مارتينيز، داني ويلبك، داستان ساتباييف، جوردان هيندرسون وكيندري باييز.

    لا شك أن تشيلسي قام بتدعيم خط هجومه بصفقة قوية مثل مورجان روجرز، مع الاستعانة بخبرة داني ويلبك، وهو أمر أثار حالة من الجدل فور قدوم تشابي ألونسو، خاصة مع صفقة جوردان هندرسون التي جاءت من نفس المنطلق.

    أيضًا الفريق تخلص من كابوس الحارس روبرتو سانشيز وجلب إيميليانو مارتينيز "بطل العالم" بدلًا منه، وهذا مكسب كبير، ولكن في المقابل تخلى النادي عن أندري سانتوس وإنزو فيرنانديز دون التعاقد مع البديل المناسب، حيث فشلت صفقت لامين كامارا لاعب موناكو في اللحظات الأخيرة من السوق.

    الأمر يضع ألونسو في ورطة هائلة، ولكن هل يمكن اعتبار تشيلسي من الخاسرين؟

    بكل تأكيد لا، لأن النادي اللندني ترك الجميع في حالة ذهول بالتخلص من لاعبين فائضين عن الحاجة بمجموع وصل إلى 447.80 مليون يورو، وهو ما يزيد عن أنفقه البلوز على صفقات جديد "406.70"، لذلك من الناحية السوقية النادي نجح إلى حد كبير وأضاف مجموعة مميزة من اللاعبين.

  • Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL

    مانشستر سيتي - خطة مثالية لتعويض رودري

    أبرز الراحلين: سافيو، تيجاني ريندرز، رودري، نيكو جونزاليس، جيمس ترافورد، مانويل أكانجي، ناثان أكي، عيسى كابوري، جوما با، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماكس ألين، سفير نيبان، عمر مرموش، جاك جريليش، جيريمي مونجا وبيرس تشارلز.

    صفقات جديدة : إنزو فيرنانديز، إليوت أندرسون، إيليمان ندياي، أيوب بوعدي، آلان، ماتيس ديتوربيه، جيريمي مونجا، بيرس تشارلز، جيرونيمو رولي "مجموع إنفاق 526.20 مليون يورو".

    الضربة الأقوى لسيتي كانت برحيل رودري، ولكن على الجانب الآخر تعاقد النادي مع أيوب بوعدي وإليوت أندرسون وإنزو فيرنانديز بأرقام خيالية، مما يغلق الباب أمام أي شكوى من جماهير النادي الإنجليزي.

    العلامة الأبرز أيضًا كانت التخلي عن العناصر الفائضة عن الحاجة بقيمة وصلت إلى 337 مليون يورو، لذلك يعتبر فريق المدرب إنزو ماريسكا من الفائزين، وإن كان بحاجة إلى مهاجم بديل لإرلينج هالاند.

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    سوق ضعيف لمانشستر يونايتد

    الراحلون : راسموس هويلند، راديك فيتيك، توبي كولير، كاسيميرو، تايلر فريدريكسون، ألتاي بايندير، تايلر مالاسيا، جادون سانشو وتشيدو أوبي.

    صفقات جديدة : كارلوس باليبا، أندري سانتوس ويوري تيليمانس وكارل دارلو "مجموع إنفاق 173.20 مليون يورو".

    يبدو أن الشغل الشاغل للشياطين الحمر والمدرب مايكل كاريك هو خط الوسط، حيث دعمه بأسماء "جيدة لا أكثر"، ولم يتلفت إلى مراكز أخرى مثل الدفاع "الظهير الأيسر تحديدًا" وخط الهجوم، لذلك الشياطين الحمر من أكبر الخاسرين.

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    ليفربول - الكثير من الأموال وأين بديل صلاح؟

    الراحلون : كورتيس جونز، ستيفان بايتيتش، أندي روبرتسون، إبراهيما كوناتي، محمد صلاح، هارفي إليوت وغيرهم!

    صفقات جديدة : برادلي باركولا، جيريمي جاكيه، فيكتور مونيوز، لوكاس بروجمانس، إفياني ندويكي، رونالد أراوخو "مجموع إنفاق 264.60 مليون يورو".

    فريق المدرب أندوني إيراولا أنفق الكثير من الأموال، ولكنه تعاقد مع لاعبين على الجناح الأيسر "باركولا وفيكتور مونيوز"، ولم يضم أي لاعب على الجانب الأيمن بديلًا لأسطورة النادي محمد صلاح.

    ويظل مركز الوسط المدافع ضمن الألغاز التي يعجز ليفربول بشكل مستمر عن حلها، ليعاني الفريق من نفس الأزمة في ظل تراجع مستوى أليكسيس ماك أليستر وإصابات ريان جرافنبرخ، كما أن التدعيمات الدفاعية بقدوم أراوخو وجاكيه لا تبدو كافية من ناحية الجودة لا العدد.

    إذن ليفربول يعتبر من الخاسرين، وإن كان نجح في ضم إسماعيلا سار من كريستال بالاس ولاعب وسط جديد، لاختلفت الأمور كثيرًا.

  • Mikel ArtetaGetty Images

    آرسنال .. كيف تطلق النار على قدميك؟

    الراحلون : لياندرو تروسار، جاكوب كيفيور، جابرييل جيسوس، فابيو فييرا، كريستيان نورجارد، كارل هاين، إيثان نوانيري، تومي سيتفورد وريس نيلسون.

    صفقات جديدة : برونو جيمارايش، إزري كونسا، بييرو هينكابي "تحويل من إعارة لشراء نهائي"، كريستوس تزوليس، إيلان ميلييه.

    كل الأمور كانت تسير على ما يُرام بالنسبة لآرسنال، بعدما تحسن أخيرًا في البيع، وستزداد أرباحه عندما تكتمل صفقة بيع جابرييل مارتينيلي إلى الهلال السعودي مقابل 70 مليون يورو.

    ولكن النادي اللندني فعل مثلما يقول المثل الإنجليزي "عندما تطلق النار على قدميك"، حيث كانت أمامه كل الموارد للتخلص من مشكلته الهجومية الأكبر، بالتعاقد مع مهاجم مميز أو جناح أيسر لتعويض مارتينيلي وتروسار.

    وبدلًا من ذلك، قرر آرسنال ومديره الرياضي أندريا بيرتا الخروج بـ"لا شيء" وإضعاف حظوظ المدفعجية في الموسم الجديد بنيران صديقة، بعد ملاحقة فينيسيوس جونيور وخوليان ألفاريز رغم عدم وضعهما النادي اللندني كأولوية لهما، كما فشل بيرتا في حسم صفقة مورجان روجرز بسبب التباطؤ في المفاوضات، ليذهب اللاعب إلى تشيلسي.

    وهو ما يجعل النادي يدخل الموسم الجديد بجناح أيسر واحد فقط، وهو اليوناني كريستوس تزوليس الذي تحوم الشكوك من حوله بسبب إمكانياته ونقص خبرته.

    وأما على الجانب الآخر في شمال لندن، أنفق توتنهام 366.65 مليون يورو، على ضم ساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز وعمر مرموش وسافيو ويان بول فان هيكي وتوسين أديبايو وعمر مرموش وماركوس سينيسي وأندي روبرتسون وميخايلو مودريك.

    ولكن نتائج الفريق مع المدرب روبرتو دي زيربي لا تبشر بالخير، لأن سبيرز خسر أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي من نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد، في دليل آخر على أن أزمة النادي ليست في الصفقات.