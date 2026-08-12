وداعًا بنزيمًا وأهلًا بفيكتور أوسيمين .. خطة مفاجئة للهلال في الميركاتو وجلطة سراي يرحب بالفكرة!

قرر نادي الهلال السعودي، الدخول في محاولة جديدة من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي، لدعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي هذا الصيف.

الزعيم يحاول بشتى الطرق إضافة المزيد من العناصر الهجومية لتشكيل الفريق، تزامنًا مع اقتراب مالكوم من الدرعية، والأنباء المتزايدة حول رحيل داروين نونيز إلى طرابزون سبور التركي.

وتلقى الهلال ضربة قوية أمس، الثلاثاء، بعدما قرر إيلمان ندياي جناح إيفرتون البقاء في الدوري الإنجليزي ورفض فكرة الانتقال للسعودية، ليقرر الزعيم إيجاد البديل فورًا حتى ولو بمركز مختلف!



