سوق الانتقالات الصيفية 2026: متى يبدأ وينتهي ميركاتو دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى ودوري السيدات..

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية نحو سوق الانتقالات الصيفية 2026، التي يُنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة خارج المستطيل الأخضر، في ظل استعداد الأندية لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وخلال السنوات الأخيرة، فرضت أندية دوري روشن السعودي نفسها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الانتقالات العالمية، بعدما نجحت في استقطاب عدد من أكبر نجوم كرة القدم، ما أسهم في زيادة الاهتمام الدولي بالمسابقة ورفع قيمتها الفنية والتسويقية.

وشهدت المواسم الماضية انضمام أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز ونيمار، في صفقات لفتت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم، ورسخت مكانة الدوري بين أبرز البطولات الصاعدة عالميًا.

ومع تتويج النصر بلقب الدوري في الموسم الماضي، وفوز الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، تتجه التوقعات إلى ميركاتو حافل بالمنافسة بين كبار الأندية، وفي مقدمتها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، من أجل تدعيم الصفوف بأسماء قادرة على صناعة الفارق.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع جول دوت كوم موعد انطلاق وإغلاق فترة الانتقالات الصيفية 2026 في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى مواعيد القيد في دوري يلو للدرجة الأولى ودوري السيدات.

  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في دوري روشن السعودي؟

    قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تفتح فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 بشكل رسمي يوم الأربعاء 22 يوليو 2026.

    ومن المنتظر أن يكون يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في دوري روشن.

    البطولة

    بداية سوق الانتقالات

    نهاية سوق الانتقالات

    دوري روشن السعودي

    		22 يوليو 202612 أكتوبر 2026
  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في دوري يلو السعودي؟

    لم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 لدوري يلو، لكن بناءً على الجدولة المعتادة للمواسم السابقة، يُتوقع أن تفتح نافذة التسجيل الأولى في أوائل شهر يوليو وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري.

    البطولة

    بداية سوق الانتقالات

    نهاية سوق الانتقالات

    دوري يلو--

  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في دوري السيدات السعودي؟

    ستبدأ فترة التسجيل لبطولتي الدوري السعودي الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات يوم 1 يوليو 2026، على أن تنتهي في 1 سبتمبر 2026.

    البطولة

    بداية سوق الانتقالات

    نهاية سوق الانتقالات

    دوري السيدات السعودي

    		1 يوليو 20261 سبتمبر 2026

  • صفقات مرشحة للانتقال إلى دوري روشن السعودي في ميركاتو صيف 2026

    تتزايد التكهنات حول الصفقات المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية 2026، مع استمرار أندية دوري روشن السعودي في سعيها لاستقطاب المزيد من نجوم كرة القدم العالمية.

    وتضم قائمة الأسماء المتداولة عددًا من اللاعبين البارزين الذين ارتبطت أسماؤهم بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي يحظى باهتمام واسع بعد نهاية مشواره مع ليفربول، إلى جانب برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، الذي تردد اسمه ضمن اللاعبين المرشحين لخوض تجربة جديدة خارج أوروبا، مع إمكانية رحيل رافينيا من برشلونة والانضمام لدوري روشن، هذا بجانب روبرت ليفاندوفسكي.

    وتؤكد هذه الأسماء حجم الطموحات التي تملكها الأندية السعودية، والتي لا تكتفي بالمنافسة المحلية والقارية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز حضورها على الساحة العالمية من خلال استقطاب لاعبين يمتلكون قيمة فنية وتسويقية كبيرة.

    ومع اقتراب فتح باب الانتقالات، تبقى جميع الاحتمالات واردة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الرسمية، وما إذا كانت الأندية السعودية ستنجح في إضافة المزيد من النجوم إلى قائمة الأسماء اللامعة التي تنشط بالفعل في دوري روشن.