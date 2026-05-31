سوق الانتقالات الصيفية 2026: متى يبدأ وينتهي ميركاتو دوري روشن السعودي؟

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية نحو سوق الانتقالات الصيفية 2026، التي يُنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة خارج المستطيل الأخضر، في ظل استعداد الأندية لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وخلال السنوات الأخيرة، فرضت أندية دوري روشن السعودي نفسها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الانتقالات العالمية، بعدما نجحت في استقطاب عدد من أكبر نجوم كرة القدم، ما أسهم في زيادة الاهتمام الدولي بالمسابقة ورفع قيمتها الفنية والتسويقية.

وشهدت المواسم الماضية انضمام أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز ونيمار، في صفقات لفتت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم، ورسخت مكانة الدوري بين أبرز البطولات الصاعدة عالميًا.

ومع تتويج النصر بلقب الدوري في الموسم الماضي، وفوز الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، تتجه التوقعات إلى ميركاتو حافل بالمنافسة بين كبار الأندية، وفي مقدمتها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، من أجل تدعيم الصفوف بأسماء قادرة على صناعة الفارق.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع جول دوت كوم موعد انطلاق وإغلاق فترة الانتقالات الصيفية 2026 في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى مواعيد القيد في دوري يلو للدرجة الأولى ودوري السيدات.