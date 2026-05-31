كريم مليم

سوق الانتقالات الصيفية 2026: متى يبدأ وينتهي ميركاتو الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية..

مع نهاية الموسم الكروي، تتجه أنظار جماهير كرة القدم نحو سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، التي يُنتظر أن تشهد حراكًا كبيرًا بين الأندية الأوروبية الساعية إلى تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد.

ويحظى الميركاتو الصيفي باهتمام استثنائي، خاصة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تتنافس الأندية على استقطاب أبرز النجوم والمواهب، في إطار سعيها لتعزيز فرصها في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

كما يُتوقع أن تزداد وتيرة الصفقات خلال صيف 2026، في ظل التأثير المحتمل لبطولة كأس العالم 2026، التي قد تسهم في رفع أسهم عدد من اللاعبين وفتح الباب أمام انتقالات بارزة بين كبار أندية القارة.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع جول دوت كوم مواعيد انطلاق وإغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.

  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوري الإنجليزي؟

    قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فتح باب فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 بشكل رسمي يوم الإثنين 15 يونيو 2026.

    ومن المنتظر أن يكون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في البريميرليج.

    البطولة

    بداية سوق الانتقالات

    نهاية سوق الانتقالات

    الدوري الإنجليزي الممتاز

    		15 يونيو 20261 سبتمبر 2026
  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوري الإسباني؟

    قررت رابطة الدوري الإسباني، فتح باب فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 بشكل رسمي يوم الأربعاء 1 يوليو 2026.

    ومن المنتظر أن يكون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في الليجا.

    الدوري الإسباني

    		1 يوليو 20261 سبتمبر 2026

  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوري الإيطالي؟

    تبدأ نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي"كالتشيو" لعام 2026 بشكل رسمي يوم الإثنين 29 يونيو 2026.

    ومن المنتظر أن يكون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا.

    الدوري الإيطالي

    		29 يونيو 20261 سبتمبر 2026

  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوري الألماني؟

    تبدأ نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الألماني"بوندسليجا" لعام 2026 بشكل رسمي يوم الأربعاء 1 يوليو 2026.

    ومن المنتظر أن يكون يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في البوندسليجا.

    الدوري الألماني

    		1 يوليو 202631 أغسطس 2026

  • ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2026 في الدوري الفرنسي؟

    تبدأ نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي "ليج آ" لعام 2026 بشكل رسمي يوم الأربعاء 1 يوليو 2026.

    ومن المنتظر أن يكون يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الفرنسي.

    الدوري الفرنسي

    		1 يوليو 202631 أغسطس 2026