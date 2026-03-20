سوزوكي أم كورفي، من هو الحارس الأساسي في بارما؟

بعد وداع غوايتا بعد تجربة لم تدم سوى شهرين في بارما، أصبح فيليبو رينالدي اليوم الحارس الثالث للفريق الأصفر والأزرق خلف سوزوكي وكورفي. رينالدي، المولود عام 2002، نشأ في أكاديمية النادي وعاد إلى فريقه الأصلي بعد سلسلة من الإعارات في دوري الدرجة الثالثة بين أكيلا وبياتشينزا وأولبيا وفيرالبيسالو. لعب مباراة واحدة فقط في الدوري الإيطالي، في المباراة الكبيرة ضد نابولي في منتصف يناير: ظهور أول له دون أن يدخل شباكه أي هدف، في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 والتي تم تفضيله فيها على كورفي.



