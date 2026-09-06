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Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

ترجمه

سوبر ديبور.. أوباميانج يحطم رقم بيبيتو ويستمر في التألق بالليجا!

ديبورتيفو لاكورنيا
بيير إيميرك آوباميانج
الدوري الإسباني
فياريال
أنتونيو هيدالغو

قاد بيير إيمريك أوباميانج حقبة جديدة مع ديبورتيفو لا كورونيا، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديداً للنادي بتخطيه إنجاز بيبيتو، بعدما سجّل في مباراة ظهوره الأولى الرابعة على التوالي. وأحرز المهاجم الجابوني هدفاً وصنع هدفين آخرين، ليقود الفريق إلى فوز مدوٍّ على منافس من دوري أبطال أوروبا.

  • سوبر ديبور 2.0 سوبر أوبا!

    أثبت بيير إيميريك أوباميانج أنه ينتمي إلى مجرة أخرى بعدما قاد ديبورتيفو لاكورونيا إلى فوز رائع على فياريال، وأحرز المهاجم المخضرم هدفًا وصنع هدفين آخرين ليعلن الفريق عودته إلى الواجهة في دوري الأضواء.

    وصنع أوباميانج هدف التعادل للاعب لويسمي، قبل أن يصنع الهدف الثاني لديبورتيفو للاعب الدهشوري.

    وختم أداءه في وقت متأخر من المباراة، مستغلًا خطأً دفاعيًا ليسجل في المباراة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول.


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    أوباميانج يتخطى رقم بيبيتو التاريخي

    وتجاوز هدف أوباميانج المتأخر رسميًا أساطير النادي بيبيتو، وماكاي، وبانديياني، ورابادي، وإليثيجي، وباهينيو، الذين سجلوا جميعًا في مبارياتهم الثلاث الأولى مع ديبورتيفو.

    وفي حديثه عقب المباراة، لم يستطع المدير الفني أنطونيو هيدالجو إخفاء إعجابه بمعدل عمل المهاجم وتأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس.

    وقال هيدالجو: «يجب أن تروا كيف يتدرب والابتسامة التي يرسمها على وجه الجميع. أنا محظوظ بامتلاك لاعبين متعطشين وذوي جودة عالية. علينا أن نواصل العمل بجد ونناضل من أجل ثلاث نقاط أخرى أمام خيتافي».


  • جيمينيز يعزز الركيزة الدفاعية

    وتعزّز فوز ديبورتيفو بمشاركة خوسيه ماريا خيمينيز، الذي خاض أول مباراة له في التشكيلة الأساسية بعد حصة تدريبية واحدة فقط. وإلى جانب نوبي في قلب الدفاع، منح اللاعب الأوروجوياني الخط الخلفي قيادة واستقراراً فوريين، فيما خاض كاسادو وأداما أيضاً أولى مبارياتهما في الشوط الثاني.

    ووصف هيدالجو النتيجة بأنها "فوز رائع" أمام فريق من النخبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن البقاء يبقى الهدف الأسمى للنادي.

    وأوضح هيدالجو: "إنه طريق طويل، ونحن نقترب أكثر من ضمان البقاء. عليك أن تتحلى بالشجاعة، ونحن نملك الشجاعة والحسم معاً، وهذا رصيد كبير".

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    ديبورتيفو سوبر يواجه اختبار خيتافي المقبل

    مع تصاعد الحماس حول سوبر ديبور 2.0 وأداء أوباميانج عند مستوى قياسي، يحوّل الفريق تركيزه الآن إلى مباراته المقبلة في الدوري.

    يعتزم هيدالجو توظيف الحماس داخل غرفة الملابس لضمان البقاء في أسرع وقت ممكن.

    سيسعى ديبورتيفو إلى مواصلة أدائه القوي عندما يسافر لمواجهة خيتافي في مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى.

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