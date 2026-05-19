"سواء لعب لمدة دقيقة واحدة أو خمس دقائق أو 90 دقيقة".. أنشيلوتي يعلق على اختيار نيمار لكأس العالم!

ترددت هتافات "نيمار، نيمار" في القاعة التي كان مدرب البرازيل قد أعلن فيها عن تشكيلة منتخب بلاده لكأس العالم. وأصبح لدى الهداف التاريخي البالغ من العمر 34 عامًا فرصة أخرى للتألق على أكبر مسرح كروي.

قال أنشيلوتي بعد اختيار اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: "لقد راقبنا نجم المنتخب البرازيلي المفضل لدى الجماهير طوال العام، ولاحظنا أنه كان يلعب بانتظام مؤخرًا وأن حالته البدنية قد تحسنت. نعتقد أنه لاعب مهم".

ومع ذلك، فإن الإيطالي، الذي يشغل منصب مدرب المنتخب البرازيلي منذ عام 2025، لم يكن دائمًا على نفس الرأي. فقد استبعد أنشيلوتي نيمار من التشكيلة في مباريات الإعداد الحاسمة لكأس العالم في مارس . وأبدى النجم خيبة أمله في ذلك الوقت قائلاً: "سأتحدث عن هذا الأمر، لأنني لا أستطيع قبول ذلك ببساطة. بالطبع أنا غاضب وحزين لأنني لم أُختَر." ومع ذلك، تعهد قائلاً: "التركيز لا يزال يومًا بيوم، وحصة تدريبية بحصة تدريبية، ومباراة بمباراة. سنحقق هدفنا. لا يزال هناك إعلان أخير عن تشكيلة كأس العالم، وحلمي لا يزال حيًا. سنتجاوز هذا معًا."