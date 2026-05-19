بمجرد أن نطق كارلو أنشيلوتي بالاسم الذي طال انتظاره، غمرت صيحات الجماهير صوته.
"سواء لعب لمدة دقيقة واحدة أو خمس دقائق أو 90 دقيقة".. أنشيلوتي يعلق على اختيار نيمار لكأس العالم!
ترددت هتافات "نيمار، نيمار" في القاعة التي كان مدرب البرازيل قد أعلن فيها عن تشكيلة منتخب بلاده لكأس العالم. وأصبح لدى الهداف التاريخي البالغ من العمر 34 عامًا فرصة أخرى للتألق على أكبر مسرح كروي.
قال أنشيلوتي بعد اختيار اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: "لقد راقبنا نجم المنتخب البرازيلي المفضل لدى الجماهير طوال العام، ولاحظنا أنه كان يلعب بانتظام مؤخرًا وأن حالته البدنية قد تحسنت. نعتقد أنه لاعب مهم".
ومع ذلك، فإن الإيطالي، الذي يشغل منصب مدرب المنتخب البرازيلي منذ عام 2025، لم يكن دائمًا على نفس الرأي. فقد استبعد أنشيلوتي نيمار من التشكيلة في مباريات الإعداد الحاسمة لكأس العالم في مارس . وأبدى النجم خيبة أمله في ذلك الوقت قائلاً: "سأتحدث عن هذا الأمر، لأنني لا أستطيع قبول ذلك ببساطة. بالطبع أنا غاضب وحزين لأنني لم أُختَر." ومع ذلك، تعهد قائلاً: "التركيز لا يزال يومًا بيوم، وحصة تدريبية بحصة تدريبية، ومباراة بمباراة. سنحقق هدفنا. لا يزال هناك إعلان أخير عن تشكيلة كأس العالم، وحلمي لا يزال حيًا. سنتجاوز هذا معًا."
الفرصة الأخيرة لنيمار: نجم البرازيل يتوجه إلى كأس العالم
يعود نيمار إلى الساحة الدولية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من آخر مشاركة له، وهي مباراة تصفيات كأس العالم ضد أوروجواي في أكتوبر 2023، على الرغم من أن مكانه في التشكيلة الأساسية ليس مضمونًا. وأكد أنشيلوتي: "اخترنا نيمار ليس لأننا نعتبره بديلاً جيداً، بل لأننا نؤمن بالصفات التي يمكن أن يضيفها للفريق". "لا يهم إذا لعب دقيقة واحدة أو خمس دقائق أو 90 دقيقة، أو حتى إذا لم يدخل الملعب، أو إذا سدد ركلة جزاء أم لا". وأضاف أنه من المهم أيضاً "ألا نعلق كل آمالنا على لاعب واحد".
بعد انتقاله في عام 2023 من باريس سان جيرمان إلى الهلال، ثم عودته إلى نادي سانتوس البرازيلي، كان العديد من الخبراء قد استبعدوه. ومع ذلك، عاد بقوة بعد تعافيه من الإصابة وظل مصمماً. في المجموعة الثالثة ستواجه السيليساو المغرب واسكتلندا وهايتي. يمكن للجماهير البرازيلية، التي تنتظر الفوز السادس بكأس العالم منذ عام 2002، أن تحتفل الآن بعودة نجمها المفضل.