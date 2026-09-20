"الأمر لن يكون سهلاً".. سكالوني يكسر صمته ويلمح بقوة لمستقبله مع الأرجنتين

وفي حديثه لمنصة "ميجو"، أكد سكالوني أن حقبة جديدة ومثيرة قد بدأت مع طرق المواهب الشابة لأبواب المنتخب الأول. وشدد المدرب البالغ من العمر 48 عاماً على أن العمر لا يهم، متعهداً بأن المستوى الفني والالتزام هما من سيحددان الانضمام للقائمة. وأوضح أن هدفه الأساسي يتمثل في إرساء انتقال سلس مع الحفاظ على الهوية التكتيكية للفريق. وصرح سكالوني قائلاً: "من المنطقي أننا سنحاول، سواء كنا هناك أم لا، فهذا ليس الأهم. إنهم يستحقون ذلك حقاً، وهذه هي نيتنا في المباريات القادمة: منح اللاعبين الشباب الفرصة للتأقلم مع أسلوب لعبنا. لقد بدأت الآن فترة مهمة ومثيرة".



