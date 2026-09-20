AFP
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سندرلاند أخافه.. ماريسكا غاضب بسبب مباراة الثمانية أهداف!
ماريسكا يعبّر عن إحباطه من الهشاشة الدفاعية
في الوقت الذي شهد فيه ملعب الاتحاد مباراة مثيرة حملت ثمانية أهداف، لم يكن ماريسكا مدرب مانشستر سيتي في مزاج للاحتفال بالطابع الفوضوي لفوز فريقه على سندرلاند بنتيجة 5-3.
وقد ضمنت هذه النتيجة بقاء سيتي الفريق الوحيد في دوري الأضواء بسجل مثالي بنسبة 100 بالمئة بعد خمس مباريات، إلا أن الطريقة التي تلقى بها فريقه ثلاثة أهداف من الضيوف الصاعدين حديثًا تركت المدرب الإيطالي في حالة إحباط واضحة خلال واجباته الإعلامية عقب المباراة.
وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عقب صافرة النهاية، أوضح مدرب سيتي مشاعره بشأن النتيجة قائلًا: «أهداف كثيرة جدًا، أهداف كثيرة جدًا! أفضّل الفوز بنتيجة 1-0، هذا أفضل بكثير»، مبرزًا تفضيله للصلابة الدفاعية على البريق الهجومي.
وأضاف: «بصراحة، كنت أفضّل الفوز بنتيجة 1-0 على 5-3، لكنني كنت أتوقع مباراة صعبة للغاية. أعرف مدى جودتهم. فهم شرسون جدًا بدون الكرة، وبحوزتهم أسلحة مختلفة عند امتلاكها، وبروبي مثال على ذلك. لقد وجدنا طريقة للفوز بالمباراة».
- Getty Images Sport
كابوس تكتيكي لمدرب مانشستر سيتي
تحددت ملامح المباراة من خلال عجز السيتي عن إبعاد سندرلاند عن مرماه، رغم تقدمه في أكثر من مناسبة على مدار فترة ما بعد الظهيرة. وكان أنطوان سيمينيو الأبرز بين لاعبي الفريق المضيف، إذ هزّ الشباك مرتين ليقود الهجوم، فيما ساهم إنزو فيرنانديز ورايان شرقي أيضًا في تعزيز النتيجة. غير أن الهاتريك الرائع الذي سجّله بريان بروبي لصالح سندرلاند كشف عن شروخ كبيرة في خط دفاع السيتي.
وكان ماريسكا لاذعًا بشكل خاص في انتقاده لطبيعة الأهداف التي أهداها فريقه للمنافس، مشيرًا إلى غياب التركيز في الكرات الثابتة. وأوضح المدرب قائلًا: «هدفان من الأهداف الثلاثة التي استقبلناها كانا سهلين للغاية، فالهدف الثاني جاء من ركلة حرة سريعة نفّذها تشاكا، وهذا أمر لا يجوز أن يحدث. أما الهدف الثالث فجاء من ركلة حرة أخرى. سهل للغاية، لقد منحنا فرصًا أكثر، لكننا أيضًا سجّلنا خمسة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة أخرى على الأرجح».
سندرلاند يثبتون أنهم الاختبار الأصعب
على الرغم من الأخطاء الدفاعية، وجد ماريسكا بعض الجوانب الإيجابية في طريقة تعامل لاعبيه مع المتطلبات البدنية للمباراة. فقد شكّل الضغط عالي الكثافة لسندرلاند وخطورتها في الكرات الهوائية تحديًا مختلفًا عن المعارك التكتيكية التي خاضها سيتي في وقت سابق من الموسم.
وأشار ماريسكا قائلًا، معترفًا بالصلابة التي أظهرها فريقه: "بشكل عام كان أداء لاعبي مانشستر سيتي جيدًا، وأعجبني ذلك أيضًا لأنهم اليوم احتاجوا إلى التعامل مع أشياء مختلفة؛ الكرات الثانية، الالتحامات، هذا النوع من الأمور".
وأشار الإيطالي كذلك إلى جودة المنافس كعامل في هذه الصعوبة، قائلًا: "كنت أتوقع مباراة صعبة جدًا، كنت أعرف مدى جودتهم؛ فهم عدوانيون بدون الكرة، ولديهم أسلحة مختلفة مع الكرة، الكرات الثابتة، [برايان] بروبي".
- Getty Images Sport
استمرار الانطلاقة المثالية رغم لحظات القلق
يمثل هذا الفوز إنجازًا مهمًا لماريسكا الذي نجح في اجتياز الشهر الأول من الموسم دون أن يفقد أي نقطة. وبتحقيقه الانتصار الخامس على التوالي، أصبح ماريسكا سادس مدرب فقط في التاريخ يفوز بمبارياته الخمس الأولى في الدوري الإنجليزي مع نادٍ جديد يتولى تدريبه.
ويدخل السيتي الآن فترة التوقف الدولي متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، ما يمنح الجهاز الفني وقتًا لتحليل الثغرات الدفاعية التي ظهرت في ملعب الاتحاد. ومع اقتراب موعد الرحلة إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول ولقاء دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ستزداد أهمية الانتصارات بنتيجة "1-0" التي يتوق إليها ماريسكا أكثر من أي وقت مضى.
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