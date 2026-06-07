"أنت لست نيمار يا الفرج": من حلم الهلال لوداع المونديال .. كل الطرق تؤدي إلى الاعتزال!

ورغم أنه كان لا يزال على ذمة نادي نيوم، إلا أن ذلك لم يمنع سلمان الفرج، من إبداء رغبته صراحة في العودة إلى الهلال، ولو باللعب مجانًا.

في بث مباشر للرد على أسئلة الجماهير، قال الفرج إنه لن يتردد لحظة إذا ما عرض عليه العودة إلى الهلال، كما استعاد أجمل ذكرياته بقميص الزعيم، منها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وإحراز هدف ضد السد في نصف النهائي، والتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022، بعدما كان متأخرًا خلف الاتحاد بفارق 16 نقطة.

في حوار سابق، ألمح الفرج بأن رحيله عن الهلال لم يكن بإرادته، في إشارة اتهام للإدارة، بأنها لم تلتزم بكلمتها معه، وأن المدرب السابق جورج جيسوس خيّر الإدارة بين بقاء أحدهما.

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هذا الأمر يؤكد أنه رغم البقاء لموسمين مع نيوم، إلا أن الهلال كان للفرج بمثابة "منطقة الأمان"، التي لطالما حلم بالعودة إليها، والذي كان ليصبح أرضًا خصبة للعودة إلى المنتخب السعودي، إذا ما ظل مستمرًا في صفوف الزعيم ويشارك معه، حتى ولو بصورة غير منتظمة، في ظل كثرة منافسات الهلال محليًا وقاريًا، فضلًا عن كونه ضمن "الحرس القديم" الذي كان يعتمد عليه هيرفي رينارد، أو القائد المخضرم للأخضر مع قدوم جورجيوس دونيس.