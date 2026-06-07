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محمود خالد

"أنت لست نيمار يا الفرج": من حلم الهلال لوداع المونديال .. كل الطرق تؤدي إلى الاعتزال!

فقرات ومقالات
سلمان الفرج
نيمار
السعودية
الهلال
نيوم

الفرصة لا تزال متاحة يا الفرج..

رغم أن استمرار أساطير فوق المستطيل الأخضر، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، علمنا بأن العمر مجرد رقم، ولا يزال هناك إرادة وتصميم على تحدي السن، إلا أن هناك أسماء أيضًا، باتت تصارع بقوة ضد فكرة "خريف العمر"، ولعل أبرزهم هو سلمان الفرج.

القائد صاحب الشخصية القوية، الذي كان يرتدي شارة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بات بعد أربع سنوات، في اختبار صعب من أجل تحدي الجميع، بأنه لا يزال جديرًا بالاستمرار في الملاعب، في الوقت الذي خرجت فيه المطالبات إليه بالاعتزال.

  • Salman Al-Faraj HilalGetty

    الهلال .. حلم العودة إلى منطقة الأمان

    ورغم أنه كان لا يزال على ذمة نادي نيوم، إلا أن ذلك لم يمنع سلمان الفرج، من إبداء رغبته صراحة في العودة إلى الهلال، ولو باللعب مجانًا.

    في بث مباشر للرد على أسئلة الجماهير، قال الفرج إنه لن يتردد لحظة إذا ما عرض عليه العودة إلى الهلال، كما استعاد أجمل ذكرياته بقميص الزعيم، منها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وإحراز هدف ضد السد في نصف النهائي، والتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022، بعدما كان متأخرًا خلف الاتحاد بفارق 16 نقطة.

    في حوار سابق، ألمح الفرج بأن رحيله عن الهلال لم يكن بإرادته، في إشارة اتهام للإدارة، بأنها لم تلتزم بكلمتها معه، وأن المدرب السابق جورج جيسوس خيّر الإدارة بين بقاء أحدهما.

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    هذا الأمر يؤكد أنه رغم البقاء لموسمين مع نيوم، إلا أن الهلال كان للفرج بمثابة "منطقة الأمان"، التي لطالما حلم بالعودة إليها، والذي كان ليصبح أرضًا خصبة للعودة إلى المنتخب السعودي، إذا ما ظل مستمرًا في صفوف الزعيم ويشارك معه، حتى ولو بصورة غير منتظمة، في ظل كثرة منافسات الهلال محليًا وقاريًا، فضلًا عن كونه ضمن "الحرس القديم" الذي كان يعتمد عليه هيرفي رينارد، أو القائد المخضرم للأخضر مع قدوم جورجيوس دونيس.

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  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    أنت لست نيمار يا الفرج

    في تصريح مثير للجدل، قال الإعلامي سعود الصرامي، واتفق معه عبد الرحمن الجماز، إن سلمان الفرج لاعب منتهي، وعليه أن يتخذ قرار الاعتزال.

    وزاد الصرامي من الشعر بيتًا، بوصف سلمان الفرج، بأنه "أخذ أموال نيوم" وجالس في غرفة العلاج، فيما قال الجماز إن التواجد في كأس العالم ليس من أجل التكريم.

    هذا الأمر فتح بابًا للنقاش، حول نموذج نيمار جونيور، قائد سانتوس، الذي قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن يضمه للقائمة النهائية، على الرغم من إصابته، وتزايد الشكوك حول جاهزيته للحاق بأولى مباريات السليساو في كأس العالم.

    المعطيات تقول إن حالة سلمان الفرج تختلف قليلًا عن نيمار جونيور، لعدة نقاط..

    * إصابته الطويلة وخوضه عدد قليل من المباريات مع نيوم، خلال موسم 2025-2026، بواقع 15 مباراة في دوري روشن، وكذلك عدم خوضه سوى مباراة واحدة في آخر 9 جولات.

    * الفرج لم يحقق إنجازًا كبيرًا مع نيوم، بعكس نيمار الذي كان محور الحديث في البرازيل، حول ذلك القائد الذي تحامل على إصابته من أجل إنقاذ سانتوس من الهبوط، بل وتأهله إلى كوبا سودأمريكانا.

    وفي تلك النقطة، تكمن طرافة الأمر، بأن نجاح نيمار في إنقاذ سانتوس من الهبوط، يعد أكبر من إنجاز سلمان الفرج مع نيوم، رغم إنهاء الموسم في المركز الثامن من ترتيب دوري روشن، حيث كان على بُعد مركز وحيد من التأهل لدوري أبطال الخليج.

    * تعامل الفرج مع غيابه عن المنتخب السعودي بشيء من الاستسلام للأمر الواقع، على عكس نيمار الذي خرج في أكثر من مناسبة لمطالبة كارلو أنشيلوتي، بنيل الفرصة للرقصة الأخيرة، والترويج لفكرة أنه لن يتنازل عن حلم النجمة السادسة في كأس العالم، إذا ما تحقق الحلم.

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    رسالة إلى سلمان الفرج

    ربما عليك النظر إلى من هم حولك يا سلمان الفرج، الذين لا يزال لديهم طموحات يسعون لتحقيقها، رغم رحيلهم عن أنديتهم في الصيف، مثل عبد الرزاق حمد الله وعمر السومة، والذين أيضًا دخلوا في سباق تحدي العمر، وإثبات جدارتهم بالبقاء في الملاعب.

    الفرج لم يقاتل كفاية على حلم التواجد في كأس العالم، وبات حلمه فقط هو العودة إلى الهلال، ولو باللعب مجانًا، ولعله الأمر الذي يزيد من حدة التكهنات بشأن مستقبله، ومدى نيته في اتخاذ قرار الاعتزال إذا لم يتحقق حلم العودة.

    الفرج في عامه السادس والثلاثين، صار خارج قائمة الأخضر في كأس العالم، ولكن هذا لا يعني أن مستقبله في الملاعب قد انتهى، في وقت يعيش فيه رونالدو، الذي يعد حالة فريدة بالطبع، حلم كتابة تاريخ جديد، وقد تخطى الحادية والأربعين من عمره.

    على الفرج أن يثبت بأنه لا يزال القائد القادر على عزف سيمفونيته في وسط الميدان، بقطع النظر عن اختياره الجديد في الملاعب السعودية، وإذا ما فات حلم كأس العالم، فربما لا يزال الأمل معقودًا على كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية، وإلا فسوف يصبح بالفعل اللاعب المنتهي الذي تحوم كل الطرق حوله نحو قرار الاعتزال النهائي.