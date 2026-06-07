"أنت لست نيمار يا الفرج": من حلم الهلال لوداع المونديال .. كل الطرق تؤدي إلى الاعتزال!

في تصريح مثير للجدل، قال الإعلامي سعود الصرامي، واتفق معه عبد الرحمن الجماز، إن سلمان الفرج لاعب منتهي، وعليه أن يتخذ قرار الاعتزال.
وزاد الصرامي من الشعر بيتًا، بوصف سلمان الفرج، بأنه "أخذ أموال نيوم" وجالس في غرفة العلاج، فيما قال الجماز إن التواجد في كأس العالم ليس من أجل التكريم.
هذا الأمر فتح بابًا للنقاش، حول نموذج نيمار جونيور، قائد سانتوس، الذي قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن يضمه للقائمة النهائية، على الرغم من إصابته، وتزايد الشكوك حول جاهزيته للحاق بأولى مباريات السليساو في كأس العالم.
المعطيات تقول إن حالة سلمان الفرج تختلف قليلًا عن نيمار جونيور، لعدة نقاط..
* إصابته الطويلة وخوضه عدد قليل من المباريات مع نيوم، خلال موسم 2025-2026، بواقع 15 مباراة في دوري روشن، وكذلك عدم خوضه سوى مباراة واحدة في آخر 9 جولات.
* الفرج لم يحقق إنجازًا كبيرًا مع نيوم، بعكس نيمار الذي كان محور الحديث في البرازيل، حول ذلك القائد الذي تحامل على إصابته من أجل إنقاذ سانتوس من الهبوط، بل وتأهله إلى كوبا سودأمريكانا.
وفي تلك النقطة، تكمن طرافة الأمر، بأن نجاح نيمار في إنقاذ سانتوس من الهبوط، يعد أكبر من إنجاز سلمان الفرج مع نيوم، رغم إنهاء الموسم في المركز الثامن من ترتيب دوري روشن، حيث كان على بُعد مركز وحيد من التأهل لدوري أبطال الخليج.
* تعامل الفرج مع غيابه عن المنتخب السعودي بشيء من الاستسلام للأمر الواقع، على عكس نيمار الذي خرج في أكثر من مناسبة لمطالبة كارلو أنشيلوتي، بنيل الفرصة للرقصة الأخيرة، والترويج لفكرة أنه لن يتنازل عن حلم النجمة السادسة في كأس العالم، إذا ما تحقق الحلم.