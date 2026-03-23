زهيرة عادل

"سلمان الفرج السبب وهناك محاولة لتطفيشه" .. إصابة سالم الدوسري في معسكر المنتخب السعودي تعيد الجدل للمشهد

انقسام بسبب وضع التورنيدو في الأخضر..

 "السيناريو المكرر عاد" .. عبارة تتردد منذ الأمس مع إعلان مغادرة سالم الدوسري؛ قائد الهلال، لمعسكر المنتخب السعودي الحالي على إثر معاناته من الإصابة، وسط تشكيك كبير في إصابات التورنيدو المتكررة في معسكرات الأخضر بالسنوات الأخيرة.

هذا التشكيك يأتي رغم خضوع الدوسري لفحص على يد الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أيد التقرير القادم من نظيره في الهلال، لكن "نظرية المؤامرة" تفرض نفسها بقوة على الوسط الرياضي حاليًا.

  • ما القصة؟

    انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، أمس الأحد، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

    لكن قبلها ساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

    واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..

    أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

    وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

    بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".

    • إعلان

  • دعوة للتكاتف حول الأخضر

    البداية مع الفئة الداعمة للمنتخب السعودي وقائده، حيث خرج دعوات بضرورة تجنب أي محاولة للتشكيك في اللاعبين قبل كأس العالم 2026، خاصةً وأن الحملة موجهة ضد القائد.

    أحد من شاركوا في حملة رفض التشكيك في سالم الدوسري هو الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، مطالبًا الجماهير بتنحية الانتماءات للأندية جانبًا وإعلاء مصلحة المنتخب الوطني.

    وكتب محمد الشيخ، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "منتخبنا في مرحلة عد تنازلي قبل المونديال، وجمهوره هو العدة، ولاعبوه هم العتاد، فلا يجوز أن يُضرب الأخضر فيهما، بالتنازع لمجرد اختلاف في الميول".

    وأضاف: "نصيحة للجميع دعوا خلافاتكم حين يحضر منتخب الوطن، وتفرغوا لدعمه، ولا يكن التنفيس بالضرب في صقور الوطن، فكلهم اليوم نجومكم.. كلهم جميعًا".



  • الفئة المشككة .. "سلمان الفرج السبب"

    بالانتقال للحديث عن المشككين في إصابة سالم الدوسري، فقد غرد الصحفي الرياضي فيصل القيران خارج الصندوق تمامًا..

    القيران يزعم أن عودة القائد سلمان الفرج في معسكر مارس الحالي بعد غياب طويل على إثر إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وراء رحيل الدوسري عن معسكر المنتخب، مدعيًا أنها محاولة لـ"تطفيش" التورنيدو.

    وواصل الصحفي الرياضي ادعاءاته بأن محاولة "التطفيش" هذه هي مخطط هلالي، لمعاقبة سالم الدوسري على رفضه منح شارة القيادة في الزعيم للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.

    فيصل القيران كتب تحديدًا يوم 21 من مارس الجاري – أي قبل إعلان إصابة الدوسري – عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ليس حبًا في سلمان الفرج استدعاءه لقائمة المنتخب السعودي الأخيرة، بل هو مواصلة الحرب من الهلاليين في تطفيش سالم الدوسري وسحب كابتنية المنتخب منه بعد مقاومته بسحب الكابتنية منه بالهلال ورفضه منحها كوكو (يقصد بنزيما)".

    وأضاف حينها: "احفظوا تغريدتي هذه؛ سلومي لن يكون متواجدًا بكأس العالم!".

    تلك التغريدة أعاد فيصل القيران نشرها من جديد خلال الساعات الماضية بعد إعلان إصابة سالم ومغادرته لمعسكر الأخضر، مواصلًا مزاعمه: :إذا قال فيصل صدقوه، أيام سلومي الأخيرة اقتربت من النهاية مع الهلال والمنتخب".



  • ما هي أزمة الدوسري وبنزيما؟

    تلك الأزمة التي تنتشر بقوة في الوسط الرياضي السعودي منذ أسابيع، تشبه كثيرًا المزاعم التي كانت تتردد خلال فترة وجود النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الهلال..

    بعض الإعلاميين يزعمون أن كريم بنزيما يطالب بمنحه شارة القيادة في الهلال على غرار المعاملة التي كان يتلقاها في الاتحاد، لكن سالم الدوسري يرفض تمامًا التخلي عن دور القائد الأول بالزعيم.

    وادعى مروجو تلك المزاعم أن المهاجم الفرنسي ادعى الإصابة ورفض المشاركة في بعض مباريات الهلال، غضبًا من عدم حمله لشارة القيادة.

    لكن على المستوى الرسمي أو حتى من قِبل كبار الإعلاميين الهلاليين لم تلق تلك المزاعم أي رواج.

