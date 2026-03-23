"سلمان الفرج السبب وهناك محاولة لتطفيشه" .. إصابة سالم الدوسري في معسكر المنتخب السعودي تعيد الجدل للمشهد

بالانتقال للحديث عن المشككين في إصابة سالم الدوسري، فقد غرد الصحفي الرياضي فيصل القيران خارج الصندوق تمامًا..
القيران يزعم أن عودة القائد سلمان الفرج في معسكر مارس الحالي بعد غياب طويل على إثر إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وراء رحيل الدوسري عن معسكر المنتخب، مدعيًا أنها محاولة لـ"تطفيش" التورنيدو.
وواصل الصحفي الرياضي ادعاءاته بأن محاولة "التطفيش" هذه هي مخطط هلالي، لمعاقبة سالم الدوسري على رفضه منح شارة القيادة في الزعيم للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.
فيصل القيران كتب تحديدًا يوم 21 من مارس الجاري – أي قبل إعلان إصابة الدوسري – عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ليس حبًا في سلمان الفرج استدعاءه لقائمة المنتخب السعودي الأخيرة، بل هو مواصلة الحرب من الهلاليين في تطفيش سالم الدوسري وسحب كابتنية المنتخب منه بعد مقاومته بسحب الكابتنية منه بالهلال ورفضه منحها كوكو (يقصد بنزيما)".
وأضاف حينها: "احفظوا تغريدتي هذه؛ سلومي لن يكون متواجدًا بكأس العالم!".
تلك التغريدة أعاد فيصل القيران نشرها من جديد خلال الساعات الماضية بعد إعلان إصابة سالم ومغادرته لمعسكر الأخضر، مواصلًا مزاعمه: :إذا قال فيصل صدقوه، أيام سلومي الأخيرة اقتربت من النهاية مع الهلال والمنتخب".