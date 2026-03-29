سيطيح بسلسلة "أفينجرز" وجورجينا هي بطلته النسائية وميسي ضيف شرف.. كيف سيكون كريستيانو رونالدو في السينما؟

يبدو أن أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بدأ يدرك أن رحلته فوق العشب الأخضر باتت تقترب من خط النهاية وأن فجرًا جديدًا ينتظره خلف أضواء الكاميرات في السينما العالمية.

هذه التحولات تأتي في وقت حساس بينما يسابق اللاعب الزمن للتعافي من إصابة عضلية ألمت به لضمان ختام الموسم بشكل جيد مع النصر وظهوره الأخير في المحفل العالمي الكبير بكأس العالم بعد شهور قليلة.

وفي خضم هذه الاستعدادات خرج الحارس الأمريكي السابق كيسي كيلر بتصريحات مثيرة للجدل نقلتها وسائل الإعلام العالمية حيث قال إن رونالدو يتواجد حاليًّا على بعد إصابة واحدة فقط من قرار الاعتزال النهائي.

وأضاف كيلر في تصريحاته أن النجم البرتغالي يمتلك خيارات لا حصر لها لمستقبله بعيدًا عن التدريب أو الإدارة الرياضية التي لا يراها مناسبة لشخصيته مشيرًا إلى أن دخوله عالم الإنتاج السينمائي والظهور في أعمال فنية ضخمة عبر منصات العرض الرقمي هو الخيار الأكثر واقعية وجاذبية للاعب يعشق الأضواء دائمًا.

لم تكن توقعات كيلر مجرد ضرب من الخيال بل استندت إلى خطوات فعلية اتخذها الدون في عام 2025 حين أعلن عن تأسيس استوديو إنتاج سينمائي بالتعاون مع المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون.

هذا التحالف لم يكن مجرد صفقة تجارية بل كان إعلانًا صريحًا عن ولادة بطل سينمائي جديد يسعى لغزو دور العرض العالمية بنفس الروح القتالية التي غزا بها الملاعب الأوروبية.

لو صدقت تلك التوقعات فلابد أن يكون العمل الأول المنفرد لرونالدو في السنيمات العالمية أيقونيًا ويعبر بشكل كبير عن شخصية الدون، لذلك قررنا فيما يلي أن نستعرض بعض السيناريوهات التي قد تغري البرتغالي لخوضها: