سلافكو فينتشيتش حكم نهائي كأس العالم .. ظهر في حفلة جنسية بـ"الصدفة" ويأتي للأرجنتين بذكريات "السعودية 2022"

بالتأكيد هذا ليس أول ما تريد سماعه عن حكم نهائي كأس العالم، ولكن فينتشيتش تم إطلاق سراحه في مايو 2020، بعدما تم القبض عليه في مداهمة بالبوسنة والهرسك.

القصة بدأت بما قاله الحكم السلوفيني، حيث كشف عن تلقيه دعوة لحضور غداء عمل في مدينة بييلنا البوسنية، قبل أن يتعرض للمداهمة ثم القبض عليه مع تيانا ماكسيموفيتش، التي يُقال إنها زعيمة لشبكة دعارة.

وبعدها بعام واحد، اعترفت تيانا بالجريمة المتمثلة في التحريض الدولي على الدعارة، وقام الادعاء بطلب سجنها لمدة عام واحد.

القضية كانت كبيرة للغاية، حيث ألقت الشرطة القبض على 9 سيدات و26 رجلًا، وضبطت 4 عبوات كوكايين وعشرة مسدسات و3 سترات واقية، وأكثر من 10 آلاف يورو.

فينتشيتش البالغ من العمر 46 سنة لم يُتهم بشكل مباشر في القضية، ولكن تم استجوابه بصفته أحد الشهود، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق، وقال في تصريحات لصحيفة "Vecer" السلوفينية:"وجدت نفسي في هذا المكان بالصدفة، لدي شركتي الخاصة وذهبت إلى البوسنة من أجل اجتماع عمل".

وأضاف:"دعاني أحدهم إلى الغداء وقبلت الأمر، واكتشفت لاحقًا أنه الخطأ الأكبر في حياتي، كنت أجلس مع أحد الأشخاص على الطاولة وفجأة دخلت الشرطة، ليس لدي أي علاقة بالمجموعة التي تم القبض عليها واحتجازها، السلطات استجوبتني كشاهد فقط وتم السماح لي بالمغادرة".