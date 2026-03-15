لا يزال غضب إنتر ميلان مستمراً بعد ما حدث في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة التاسعة والعشرين ضد أتالانتا. تعادل «النيرازوري» 1-1 مع فريق بيرغامو، لكنهم أعربوا عن استيائهم من أداء الحكم مانغانييلو. اندلعت الاحتجاجات بعد هدف التعادل الذي سجله كرستوفيتش، عقب احتكاك في منطقة الجزاء بين فراتيسي وسكالفيني،وبشكل خاص عند صافرة النهاية عندما أحاط باريلا وزملاؤه بفريق التحكيم. وبعد فترة طويلة في غرف تغيير الملابس، قرر النيرازوري عدم التحدث إلى وسائل الإعلام وفرض صمت إعلامي لا يُعرف حتى الآن متى سينتهي.
ترجمه
سكاي – هذا هو سبب صمت إنتر الإعلامي: هناك ثلاثة أخطاء، ويجب أن يكون المدافع مثل الحارس
وفقًا لما أوضحته قناة «سكاي سبورت» ونقله موقع «FcInter1908»، فإن نية إنتر هي ترك الصور تتحدث عن نفسها، دون إضافة أي تعليقات أخرى. بالنسبة للنيرازوري، ارتكب مانغانييلو ثلاثة أخطاء. الأول يتعلق بالخطأ المزعوم الذي ارتكبه سليمانا ضد دومفريس: وجهة نظر النيرازوري هي أن المدافع كان في حوزته الكرة في المنطقة الدفاعية وتعرض لدفعة، وإن كانت خفيفة. لذلك، بالنسبة لإنتر، كان يجب حماية اللاعب الهولندي كما يتم حماية الحارس في منطقة المرمى.
أما الخطأان الآخران – وفقاً لإنتر – فقد وقعا في نفس اللعبة المثيرة. أولاً في التلامس بين سكالفينيوفراتيسي، ثم في التلامس بين إيدرسون ودومفريس. بالنسبة للنيرازوري، كانت هناك في كلتا الحالتين أسباب كافية لمنح ركلة جزاء. وسيعبر النادي الآن عن رأيه في المحافل المناسبة، معرباً عن عدم موافقته للمسؤولين في لاهاي.
